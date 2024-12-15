https://ria.ru/20241215/zamysel-1989275608.html

Пушков раскрыл тайный замысел генсека НАТО

Пушков раскрыл тайный замысел генсека НАТО - РИА Новости, 15.12.2024

Пушков раскрыл тайный замысел генсека НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте использует речи о российской угрозе для того, чтобы оправдать перед европейцами необходимость расходования их налогов на военные цели. Об РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T04:26

2024-12-15T04:26

2024-12-15T04:26

в мире

европа

брюссель

вильнюс

марк рютте

алексей пушков

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте использует речи о российской угрозе для того, чтобы оправдать перед европейцами необходимость расходования их налогов на военные цели. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Болтовня о "свободе" нужна Рютте для того, чтобы привить европейцам "военное мышление" и побудить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели и на перевод ЕС на военные рельсы", — отметил он.Пушков также выразил мнение, что свободы, о которой говорит Рютте, в самой Европе уже не существует, а на смену ей приходит диктатура, позволяющая отменять результаты выборов, если они не устраивают европейских или американских чиновников."В Европе уже нет подлинной свободы — вместо нее либеральная полу-диктатура, стремящаяся к превращению в полную диктатуру. Пусть Рютте расскажет о "свободе" 19 миллионам румынских избирателей, отдавших свои голоса (в первом туре президентских выборов. — Прим. ред.) Кэлину Джорджеску лишь затем, чтобы увидеть свое волеизъявление аннулированным, поскольку оно не понравилось Брюсселю и Вашингтону", — заключил парламентарий.В четверг на конференции в Брюсселе Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, но отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что новой планкой оборонных расходов станут три процента ВВП, указав, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.В прошлом году на саммите в Вильнюсе страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас этой цели придерживаются только 23 из 32 членов объединения.Как пишут западные СМИ, победивший на выборах американского президента Дональд Трамп намерен потребовать от членов НАТО увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Новоизбранный глава Белого дома и в предыдущий срок правления критиковал европейских партнеров за недостаточный вклад в организацию и угрожал вывести из нее США.

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html

https://ria.ru/20241209/vyvod-1988073738.html

https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html

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брюссель

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в мире, европа, брюссель, вильнюс, марк рютте, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз, совет федерации рф, нато