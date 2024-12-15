https://ria.ru/20241215/zags-1989293132.html

Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги

Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги - РИА Новости, 15.12.2024

Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги

Каждое второе заявление в ЗАГС направляется через Госуслуги, рождение каждого пятого малыша и запись в школу каждого второго первоклассника также регистрируется РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T11:40

2024-12-15T11:40

2024-12-15T11:45

общество

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Каждое второе заявление в ЗАГС направляется через Госуслуги, рождение каждого пятого малыша и запись в школу каждого второго первоклассника также регистрируется через портал, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."На сегодняшний день каждое второе заявление в ЗАГС молодоженами направляется через портал Госуслуг. Рождение каждого пятого малыша регистрируется через портал Госуслуг. Каждого второго первоклассника родители записывают в школу через портал Госуслуг", - сказал он, поздравляя россиян с Днем рождения портала. По его словам, на Госуслугах доступно более 1,5 тысячи услуг, а число пользователей превышает 110 миллионов. "Мы настолько привыкли к порталу, что иногда нас больше удивляет отсутствие какой-то услуги на портале, чем ее наличие. Порталу исполняется 15 лет, с праздником всех нас", - добавил Григоренко.

https://ria.ru/20240722/svidetelstvo-1961114595.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий григоренко