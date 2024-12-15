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Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги - РИА Новости, 15.12.2024
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11:40 15.12.2024 (обновлено: 11:45 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/zags-1989293132.html
Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги
Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги - РИА Новости, 15.12.2024
Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги
Каждое второе заявление в ЗАГС направляется через Госуслуги, рождение каждого пятого малыша и запись в школу каждого второго первоклассника также регистрируется РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:40
2024-12-15T11:45
общество
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Каждое второе заявление в ЗАГС направляется через Госуслуги, рождение каждого пятого малыша и запись в школу каждого второго первоклассника также регистрируется через портал, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."На сегодняшний день каждое второе заявление в ЗАГС молодоженами направляется через портал Госуслуг. Рождение каждого пятого малыша регистрируется через портал Госуслуг. Каждого второго первоклассника родители записывают в школу через портал Госуслуг", - сказал он, поздравляя россиян с Днем рождения портала. По его словам, на Госуслугах доступно более 1,5 тысячи услуг, а число пользователей превышает 110 миллионов. "Мы настолько привыкли к порталу, что иногда нас больше удивляет отсутствие какой-то услуги на портале, чем ее наличие. Порталу исполняется 15 лет, с праздником всех нас", - добавил Григоренко.
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общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Каждое второе заявление в загс подают через Госуслуги

Каждое второе заявление в загс молодожены направляют через "Госуслуги"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания
Церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Каждое второе заявление в ЗАГС направляется через Госуслуги, рождение каждого пятого малыша и запись в школу каждого второго первоклассника также регистрируется через портал, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«
"На сегодняшний день каждое второе заявление в ЗАГС молодоженами направляется через портал Госуслуг. Рождение каждого пятого малыша регистрируется через портал Госуслуг. Каждого второго первоклассника родители записывают в школу через портал Госуслуг", - сказал он, поздравляя россиян с Днем рождения портала.
По его словам, на Госуслугах доступно более 1,5 тысячи услуг, а число пользователей превышает 110 миллионов.
"Мы настолько привыкли к порталу, что иногда нас больше удивляет отсутствие какой-то услуги на портале, чем ее наличие. Порталу исполняется 15 лет, с праздником всех нас", - добавил Григоренко.
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ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
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