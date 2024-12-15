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ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.12.2024

ВС России нанесли удары по складам ВСУ в Запорожской области

Фронтовая авиация нанесла удары по военным складам в районе села Таврическое на оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:27

2024-12-15T08:27

2024-12-15T08:27

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Фронтовая авиация нанесла удары по военным складам в районе села Таврическое на оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Успешно отработала наша фронтовая авиация. Нанесены удары по военным складам в районе села Таврическое на ореховском направлении", - сказал Рогов. По его словам, село находится севернее города Орехов, где расположен крупный укрепрайон врага, а также командный и логистический пункт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241009/aviaudar-1977116496.html

россия

запорожская область

днепр (город)

украина

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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, украина