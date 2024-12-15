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ВС России нанесли поражение ВСУ в 12 населенных пунктах в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в 12 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в 12 населенных пунктах в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 12 населённых пунктов в Курской области,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:22
2024-12-15T14:22
2024-12-15T14:22
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 12 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Павловка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное, а также отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Ивашковский, Куриловка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Петрушовка и Поповка в Сумской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли поражение ВСУ в 12 населенных пунктах в Курской области
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в 12 населенных пунктах в Курской области