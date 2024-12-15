https://ria.ru/20241215/vrach-1989275165.html

Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни

Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни - РИА Новости, 15.12.2024

Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни

Использование "безобидных" бенгальских огней может спровоцировать попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую, а проникновение их... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T04:08

2024-12-15T04:08

2024-12-15T04:08

пиротехника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988178405_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4b9c3df447f8b5607a9e6f1d473f6929.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Использование "безобидных" бенгальских огней может спровоцировать попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую, а проникновение их в более глубинные структуры глаза может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов. "К несчастью, многие считают, что бенгальские огни - самый безопасный вид пиротехники, особенно по сравнению с петардами. Однако это утверждение ошибочно и чревато неприятностями в новогодние праздники. Среди наиболее распространенных травм в праздники при использовании пиротехники является термический ожог роговицы и конъюнктивы глаза разной глубины и степени повреждения. Причиной данной травмы при использовании "безобидных" бенгальских огней является попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую", - рассказал Данилов. Врач подчеркнул, что также возможно их проникновение в более глубинные структуры глаза, что может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза. Именно поэтому производители рекомендуют держать свечу на удалении от лица, то есть на вытянутой руке. Он отметил, что запрещается применять свечу при ветре скоростью более 5 метров в секунду, поскольку усиливается вероятность попадания так называемых "микроосколков". "Гораздо более опасными являются разрывы петард и салютов, особенно если они произошли в непосредственной близости. В зависимости от силы взрывной волны возможно сотрясение оболочек глаза, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока с выпадением оболочек. Перечисленные травмы по сути являются инвалидизирующими. Особо отмечу, что если пациент получил подобные повреждения, то не исключено, что они будут сочетаться с черепно-мозговой травмой, травмой уха, ротовой полости, ожогами лица, кистей", - уточнил Данилов. Собеседник агентства сообщил, что в качестве первой помощи необходимо промыть поврежденный глаз проточной водой, а лучше стерильным физиологическим раствором натрия хлорида или водным раствором антисептика, к примеру, хлоргексидина. После обработки необходимо покрыть глаз стерильной марлевой салфеткой. В случае боли принять внутрь нестероидный противовоспалительный препарат. "Безусловно, что при травме глаза необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу", - добавил он.

https://ria.ru/20241120/zapret-1984920170.html

https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пиротехника