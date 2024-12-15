Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/vrach-1989275165.html
Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни
Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни - РИА Новости, 15.12.2024
Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни
Использование "безобидных" бенгальских огней может спровоцировать попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую, а проникновение их... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T04:08
2024-12-15T04:08
пиротехника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988178405_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4b9c3df447f8b5607a9e6f1d473f6929.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Использование "безобидных" бенгальских огней может спровоцировать попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую, а проникновение их в более глубинные структуры глаза может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов. "К несчастью, многие считают, что бенгальские огни - самый безопасный вид пиротехники, особенно по сравнению с петардами. Однако это утверждение ошибочно и чревато неприятностями в новогодние праздники. Среди наиболее распространенных травм в праздники при использовании пиротехники является термический ожог роговицы и конъюнктивы глаза разной глубины и степени повреждения. Причиной данной травмы при использовании "безобидных" бенгальских огней является попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую", - рассказал Данилов. Врач подчеркнул, что также возможно их проникновение в более глубинные структуры глаза, что может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза. Именно поэтому производители рекомендуют держать свечу на удалении от лица, то есть на вытянутой руке. Он отметил, что запрещается применять свечу при ветре скоростью более 5 метров в секунду, поскольку усиливается вероятность попадания так называемых "микроосколков". "Гораздо более опасными являются разрывы петард и салютов, особенно если они произошли в непосредственной близости. В зависимости от силы взрывной волны возможно сотрясение оболочек глаза, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока с выпадением оболочек. Перечисленные травмы по сути являются инвалидизирующими. Особо отмечу, что если пациент получил подобные повреждения, то не исключено, что они будут сочетаться с черепно-мозговой травмой, травмой уха, ротовой полости, ожогами лица, кистей", - уточнил Данилов. Собеседник агентства сообщил, что в качестве первой помощи необходимо промыть поврежденный глаз проточной водой, а лучше стерильным физиологическим раствором натрия хлорида или водным раствором антисептика, к примеру, хлоргексидина. После обработки необходимо покрыть глаз стерильной марлевой салфеткой. В случае боли принять внутрь нестероидный противовоспалительный препарат. "Безусловно, что при травме глаза необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу", - добавил он.
https://ria.ru/20241120/zapret-1984920170.html
https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988178405_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9cb44684d54b2efe09505181a5f76616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пиротехника
Пиротехника
Врач рассказал, чем опасны бенгальские огни

Врач Данилов: использование бенгальских огней может вызвать помутнение роговицы

© iStock.com / ljubaphotoБенгальские огни
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© iStock.com / ljubaphoto
Бенгальские огни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Использование "безобидных" бенгальских огней может спровоцировать попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую, а проникновение их в более глубинные структуры глаза может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов.
"К несчастью, многие считают, что бенгальские огни - самый безопасный вид пиротехники, особенно по сравнению с петардами. Однако это утверждение ошибочно и чревато неприятностями в новогодние праздники. Среди наиболее распространенных травм в праздники при использовании пиротехники является термический ожог роговицы и конъюнктивы глаза разной глубины и степени повреждения. Причиной данной травмы при использовании "безобидных" бенгальских огней является попадание раскаленных микроосколков или химических реагентов на слизистую", - рассказал Данилов.
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Орловской области запретят продажу пиротехники
20 ноября, 23:34
Врач подчеркнул, что также возможно их проникновение в более глубинные структуры глаза, что может привести к помутнению роговицы или воспалению оболочек глаза. Именно поэтому производители рекомендуют держать свечу на удалении от лица, то есть на вытянутой руке. Он отметил, что запрещается применять свечу при ветре скоростью более 5 метров в секунду, поскольку усиливается вероятность попадания так называемых "микроосколков".
"Гораздо более опасными являются разрывы петард и салютов, особенно если они произошли в непосредственной близости. В зависимости от силы взрывной волны возможно сотрясение оболочек глаза, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока с выпадением оболочек. Перечисленные травмы по сути являются инвалидизирующими. Особо отмечу, что если пациент получил подобные повреждения, то не исключено, что они будут сочетаться с черепно-мозговой травмой, травмой уха, ротовой полости, ожогами лица, кистей", - уточнил Данилов.
Собеседник агентства сообщил, что в качестве первой помощи необходимо промыть поврежденный глаз проточной водой, а лучше стерильным физиологическим раствором натрия хлорида или водным раствором антисептика, к примеру, хлоргексидина. После обработки необходимо покрыть глаз стерильной марлевой салфеткой. В случае боли принять внутрь нестероидный противовоспалительный препарат.
"Безусловно, что при травме глаза необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу", - добавил он.
Петарда - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В МЧС назвали число пожаров, вспыхнувших из-за пиротехники в 2024 году
12 декабря, 07:30
 
Пиротехника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала