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Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине - РИА Новости, 15.12.2024
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21:31 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/uoltts-1989338063.html
Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине
Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине - РИА Новости, 15.12.2024
Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине
Команда Трампа готова рассмотреть предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сказал... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:31
2024-12-15T21:31
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Команда Трампа готова рассмотреть предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сказал будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в администрации Дональда Трампа в интервью CBS News."Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией", — напомнил он.Уолтц отметил, что Орбан регулярно общается с представителями российских властей, при этом у него также хорошие отношения с Дональдом Трампом.Ранее Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Это было также донесено по дипломатическим каналам до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.Будущий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине

Уолтц: администрация Трампа изучит предложение Орбана о прекращении огня Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Команда Трампа готова рассмотреть предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сказал будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в администрации Дональда Трампа в интервью CBS News.
"Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией", — напомнил он.
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Уолтц отметил, что Орбан регулярно общается с представителями российских властей, при этом у него также хорошие отношения с Дональдом Трампом.
Ранее Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Это было также донесено по дипломатическим каналам до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Будущий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.
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