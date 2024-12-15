https://ria.ru/20241215/uoltts-1989338063.html

Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине

Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине - РИА Новости, 15.12.2024

Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине

Команда Трампа готова рассмотреть предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сказал... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T21:31

2024-12-15T21:31

2024-12-15T21:31

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венгрия

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Команда Трампа готова рассмотреть предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сказал будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в администрации Дональда Трампа в интервью CBS News."Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией", — напомнил он.Уолтц отметил, что Орбан регулярно общается с представителями российских властей, при этом у него также хорошие отношения с Дональдом Трампом.Ранее Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Это было также донесено по дипломатическим каналам до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.Будущий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html

украина

венгрия

сша

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, сша, дональд трамп, владимир путин