Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана по Украине
Уолтц: администрация Трампа изучит предложение Орбана о прекращении огня Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Команда Трампа готова рассмотреть предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сказал будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в администрации Дональда Трампа в интервью CBS News.
"Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией", — напомнил он.
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Уолтц отметил, что Орбан регулярно общается с представителями российских властей, при этом у него также хорошие отношения с Дональдом Трампом.
Ранее Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Это было также донесено по дипломатическим каналам до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Будущий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.