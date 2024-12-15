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В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком - РИА Новости, 15.12.2024
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19:32 15.12.2024
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В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком
В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком - РИА Новости, 15.12.2024
В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком
Ульяновский центр управления регионом (ЦУР) в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна близ депо в Ульяновске. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:32
2024-12-15T19:32
ульяновск
украина
ульяновская область
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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Ульяновский центр управления регионом (ЦУР) в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна близ депо в Ульяновске. В сообщении ЦУР указано, что российские и украинские Telegram-каналы со ссылкой на Главное управление разведки Украины распространили фейковую информацию о взрыве в Ульяновске. В сообщениях указано, якобы украинские спецслужбы подорвали рельсы вблизи местного локомотивного депо, нарушив логистические цепочки "Как сообщили региональные правоохранительные органы, информация является фейком. Никаких происшествий на железной дороге не зафиксировано, тревожных сигналов не поступало", - говорится в сообщении центра управления регионом. Жителей Ульяновской области просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию.
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ульяновск, украина, ульяновская область
Ульяновск, Украина, Ульяновская область
В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком

ЦУР опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна близ депо в Ульяновске

© РИА Новости / Алексей Федосеев | Перейти в медиабанкГород Ульяновск
Город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Федосеев
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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Ульяновский центр управления регионом (ЦУР) в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна близ депо в Ульяновске.
В сообщении ЦУР указано, что российские и украинские Telegram-каналы со ссылкой на Главное управление разведки Украины распространили фейковую информацию о взрыве в Ульяновске. В сообщениях указано, якобы украинские спецслужбы подорвали рельсы вблизи местного локомотивного депо, нарушив логистические цепочки
«
"Как сообщили региональные правоохранительные органы, информация является фейком. Никаких происшествий на железной дороге не зафиксировано, тревожных сигналов не поступало", - говорится в сообщении центра управления регионом.
Жителей Ульяновской области просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию.
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