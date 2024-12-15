https://ria.ru/20241215/uljanovsk-1989330290.html

В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком

В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком - РИА Новости, 15.12.2024

В Ульяновске назвали сообщения о взрыве около депо фейком

Ульяновский центр управления регионом (ЦУР) в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна близ депо в Ульяновске. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:32

2024-12-15T19:32

2024-12-15T19:32

ульяновск

украина

ульяновская область

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Ульяновский центр управления регионом (ЦУР) в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна близ депо в Ульяновске. В сообщении ЦУР указано, что российские и украинские Telegram-каналы со ссылкой на Главное управление разведки Украины распространили фейковую информацию о взрыве в Ульяновске. В сообщениях указано, якобы украинские спецслужбы подорвали рельсы вблизи местного локомотивного депо, нарушив логистические цепочки "Как сообщили региональные правоохранительные органы, информация является фейком. Никаких происшествий на железной дороге не зафиксировано, тревожных сигналов не поступало", - говорится в сообщении центра управления регионом. Жителей Ульяновской области просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию.

https://ria.ru/20241104/fsin-1981789128.html

ульяновск

украина

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ульяновск, украина, ульяновская область