https://ria.ru/20241215/ukraina-1989348108.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:51

2024-12-15T23:51

2024-12-15T23:51

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит с 22.01 мск, в Черниговской - с 22.38. В 23.38 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область, черниговская область