https://ria.ru/20241215/ukraina-1989294111.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:59
2024-12-15T11:59
2024-12-15T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 11.24 мск.
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу