https://ria.ru/20241215/uchenye-1988872069.html

"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца

"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца - РИА Новости, 15.12.2024

"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца

Мощи святого на самом деле могут находиться в Турции, заявили местные специалисты. Сенсация ставит под сомнение общепринятую версию — что реликвия столетиями... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:07

религия

турция

италия

бари

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988838383_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e5149e9bf12dce78e7cb4bb80e27b84.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Мощи святого на самом деле могут находиться в Турции, заявили местные специалисты. Сенсация ставит под сомнение общепринятую версию — что реликвия столетиями хранится в Италии. Однако у новой гипотезы есть весомые доказательства."Большая надежда"Археологические работы вблизи церкви Святого Николая в турецком городе Демре начались в далеком 1989-м. Но только в последние годы удалось в буквальном смысле "докопаться" до истины.В 2022-м группа специалистов из Университета Мустафы Кемаля (провинция Хатай) решила попытать счастья — обследовать небольшую пристройку, вплотную прилегающую к храму святителя Николая.И в завершение нынешнего сезона ученым улыбнулась удача. В полу на глубине полутора-двух метров они наткнулись на внушительных размеров нишу. В ней обнаружили захоронение. Предварительный анализ показал, что тяжелый саркофаг изготовлен из местного известняка. Его крышка хоть и немного сдвинута, но не вскрыта.Рядом с захоронением археологи нашли кости животных и многочисленные фрагменты глиняных ламп. Этот факт — вкупе с тем, что погребальная камера находится в нескольких метрах от древней церкви, — навел на мысль, что перед ними не что иное, как могила Николая Чудотворца."Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге, — сказала руководитель раскопок доцент Университета Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик. — Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится".В ближайшие месяцы специалисты собираются тщательно изучить находку. Ради всего святогоНо почему они так уверены, что обнаружили именно гробницу Николая Чудотворца?Все дело в том, что на месте современного Демре некогда стоял другой город — Миры Ликийские. Здесь в IV столетии и служил епископом святой. В 343 году его похоронили в местной церкви, которую перестроили после страшного землетрясения 529 года по приказу императора Юстиниана.Так что доводы команды Эбру Финдик еще успеют наделать в научном сообществе немало шума. Ведь они полностью идут вразрез с общепринятой версией — о том, что мощи святителя покоятся на Апеннинах.Основана она на старинном церковном предании. В XI столетии на территорию Византийской империи вторглись воинственные турки-сельджуки: опустошали города и оскверняли бесценные христианские святыни.Больше всего от захватчиков пострадала Антиохия (историческая область в Малой Азии), где и располагались Миры Ликийские. А значит, жертвой мародеров могла стать гробница Николая Чудотворца.Чтобы спасти ее, купцы из итальянского города Бари снарядили в Антиохию специальную экспедицию. В 1087-м они под покровом ночи вывезли большую часть мощей святого и доставили на корабле на Апеннинский полуостров.А позднее венецианцы завершили дело — забрали из Мир оставшееся. Так что теперь, как гласит официальная версия, около 85 процентов останков покоятся в Бари и десять — в Венеции.Кость от костиПроведенные в 1953 году две независимые антропологические экспертизы доказали, что кости из обоих городов — одного человека.А в 2017-м, перед отправкой частицы мощей в Россию, итальянские специалисты еще раз изучили артефакт. Выяснилось, что кость принадлежала малоазийскому греку, жившему приблизительно в IV веке.Однако тогда турецкие ученые усомнились в выводах коллег. "Они сделали ДНК-тест, но не обнародовали результаты. В данном случае требовался более точный анализ", — говорил глава департамента охраны памятников администрации провинции Анталья Джемиль Карабайрам.При этом турецкая сторона не сомневалась, что в Италии хранятся останки IV века. Только вот принадлежали они не Николаю Чудотворцу. По словам ученых, тысячу лет назад барийцы забрали не те кости.Об этом свидетельствует любопытная подробность: войдя в церковь, купцы обыскали гробницу святителя, но там было пусто. Тогда они допросили местных монахов. Те сознались: в храме есть мощи еще одного святого — дяди Николая Чудотворца. Именно его останки якобы и взяли.Правда, в наши дни историки полагают, что никакого дяди у святителя не было. Речь, скорее всего, шла о его тезке — святом Николае Пинарском. Он проповедовал в том же регионе, только столетием позже.Возможные вариантыТем не менее Турция намерена до конца отстаивать свою точку зрения. Однако есть одно но. В 2017-м археологам удалось раскопать аутентичный фундамент церкви в Демре. Оказалось, что землетрясение 529 года нисколько его не повредило.Руины просканировали с помощью георадаров. Выяснилось, что под апсидой (алтарной частью) есть помещение — арочная конструкция площадью 80 квадратных метров.Рядом с этим местом на полу расчистили фреску: Иисус Христос с Библией в левой руке, персты правой сложены в благословляющий жест. Под изображением по-гречески выбито слово "благодать"."Возможно, этот фрагмент отмечает точное местоположение первоначальной могилы святого Николая", — заявил тогда журналистам президент Регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии профессор Осман Эравшар.Только вот проникнуть внутрь до сих пор так и не удалось. Вход в крипту закрывает тяжелая каменная плита со старинной мозаикой. Разрушить одно ради другого было бы преступлением.Поэтому теперь у турецких специалистов два претендента на звание гробницы святителя Николая. Возможно, мощи святого покоятся в одном из захоронений. Но пока ответ на этот вопрос скрыт за семью печатями.

https://ria.ru/20241129/karta-1986269965.html

турция

италия

бари

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

турция, италия, бари, аналитика - религия и мировоззрение