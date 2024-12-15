"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца
Турецкие археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая Чудотворца
© Getty Images / AnadoluИзвестняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья
© Getty Images / Anadolu
Известняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Мощи святого на самом деле могут находиться в Турции, заявили местные специалисты. Сенсация ставит под сомнение общепринятую версию — что реликвия столетиями хранится в Италии. Однако у новой гипотезы есть весомые доказательства.
"Большая надежда"
Археологические работы вблизи церкви Святого Николая в турецком городе Демре начались в далеком 1989-м. Но только в последние годы удалось в буквальном смысле "докопаться" до истины.
В 2022-м группа специалистов из Университета Мустафы Кемаля (провинция Хатай) решила попытать счастья — обследовать небольшую пристройку, вплотную прилегающую к храму святителя Николая.
И в завершение нынешнего сезона ученым улыбнулась удача. В полу на глубине полутора-двух метров они наткнулись на внушительных размеров нишу. В ней обнаружили захоронение. Предварительный анализ показал, что тяжелый саркофаг изготовлен из местного известняка. Его крышка хоть и немного сдвинута, но не вскрыта.
Рядом с захоронением археологи нашли кости животных и многочисленные фрагменты глиняных ламп. Этот факт — вкупе с тем, что погребальная камера находится в нескольких метрах от древней церкви, — навел на мысль, что перед ними не что иное, как могила Николая Чудотворца.
© Getty Images / AnadoluИзвестняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья
© Getty Images / Anadolu
Известняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья
"Наша самая большая надежда — найти надпись на саркофаге, — сказала руководитель раскопок доцент Университета Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик. — Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится".
В ближайшие месяцы специалисты собираются тщательно изучить находку.
Ради всего святого
Но почему они так уверены, что обнаружили именно гробницу Николая Чудотворца?
Все дело в том, что на месте современного Демре некогда стоял другой город — Миры Ликийские. Здесь в IV столетии и служил епископом святой. В 343 году его похоронили в местной церкви, которую перестроили после страшного землетрясения 529 года по приказу императора Юстиниана.
© Getty Images / AnadoluЦерковь Святого Николая в районе Демре, Анталья
© Getty Images / Anadolu
Церковь Святого Николая в районе Демре, Анталья
Так что доводы команды Эбру Финдик еще успеют наделать в научном сообществе немало шума. Ведь они полностью идут вразрез с общепринятой версией — о том, что мощи святителя покоятся на Апеннинах.
Основана она на старинном церковном предании. В XI столетии на территорию Византийской империи вторглись воинственные турки-сельджуки: опустошали города и оскверняли бесценные христианские святыни.
Больше всего от захватчиков пострадала Антиохия (историческая область в Малой Азии), где и располагались Миры Ликийские. А значит, жертвой мародеров могла стать гробница Николая Чудотворца.
Чтобы спасти ее, купцы из итальянского города Бари снарядили в Антиохию специальную экспедицию. В 1087-м они под покровом ночи вывезли большую часть мощей святого и доставили на корабле на Апеннинский полуостров.
А позднее венецианцы завершили дело — забрали из Мир оставшееся. Так что теперь, как гласит официальная версия, около 85 процентов останков покоятся в Бари и десять — в Венеции.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомната с мощами святого Николая в Папской базилике в Бари
Комната с мощами святого Николая в Папской базилике в Бари
Кость от кости
Проведенные в 1953 году две независимые антропологические экспертизы доказали, что кости из обоих городов — одного человека.
А в 2017-м, перед отправкой частицы мощей в Россию, итальянские специалисты еще раз изучили артефакт. Выяснилось, что кость принадлежала малоазийскому греку, жившему приблизительно в IV веке.
При этом турецкая сторона не сомневалась, что в Италии хранятся останки IV века. Только вот принадлежали они не Николаю Чудотворцу. По словам ученых, тысячу лет назад барийцы забрали не те кости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМощи (левое ребро святителя) Николая Чудотворца в крипте Базилики святого Николая в Бари
Мощи (левое ребро святителя) Николая Чудотворца в крипте Базилики святого Николая в Бари
Об этом свидетельствует любопытная подробность: войдя в церковь, купцы обыскали гробницу святителя, но там было пусто. Тогда они допросили местных монахов. Те сознались: в храме есть мощи еще одного святого — дяди Николая Чудотворца. Именно его останки якобы и взяли.
Правда, в наши дни историки полагают, что никакого дяди у святителя не было. Речь, скорее всего, шла о его тезке — святом Николае Пинарском. Он проповедовал в том же регионе, только столетием позже.
Возможные варианты
Руины просканировали с помощью георадаров. Выяснилось, что под апсидой (алтарной частью) есть помещение — арочная конструкция площадью 80 квадратных метров.
© Getty Images / AnadoluИзвестняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья
© Getty Images / Anadolu
Известняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья
Рядом с этим местом на полу расчистили фреску: Иисус Христос с Библией в левой руке, персты правой сложены в благословляющий жест. Под изображением по-гречески выбито слово "благодать".
Только вот проникнуть внутрь до сих пор так и не удалось. Вход в крипту закрывает тяжелая каменная плита со старинной мозаикой. Разрушить одно ради другого было бы преступлением.
Поэтому теперь у турецких специалистов два претендента на звание гробницы святителя Николая. Возможно, мощи святого покоятся в одном из захоронений. Но пока ответ на этот вопрос скрыт за семью печатями.