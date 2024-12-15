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Трамп заявил, что республиканцы добьются отмены перехода на летнее время
Трамп заявил, что республиканцы добьются отмены перехода на летнее время - РИА Новости, 15.12.2024
Трамп заявил, что республиканцы добьются отмены перехода на летнее время
Республиканская партия США постарается отменить переход на летнее время, которое "дорого обходится" стране, заявил победивший на выборах президента США Дональд... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T06:27
2024-12-15T06:27
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Республиканская партия США постарается отменить переход на летнее время, которое "дорого обходится" стране, заявил победивший на выборах президента США Дональд Трамп. "Республиканская партия приложит все усилия, чтобы отменить летнее время, у которого есть небольшая, но сильная группа сторонников, но которой не должно быть! Летнее время неудобно и очень дорого обходится нашей стране", - написал Трамп в соцсети Х. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
Трамп заявил, что республиканцы добьются отмены перехода на летнее время
Трамп: Республиканская партия США постарается отменить переход на летнее время