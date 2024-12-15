https://ria.ru/20241215/tramp-1989273706.html

Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям

Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям - РИА Новости, 15.12.2024

Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником по особым миссиям, говорится в обнародованном накануне... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T02:58

2024-12-15T02:58

2024-12-15T08:29

в мире

венесуэла

дональд трамп

сша

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ричард гренелл

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником по особым миссиям, говорится в обнародованном накануне заявлении политика."Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряженных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.В предыдущей администрации Гренелл занимал посты посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки и специального посланника по переговорам между Сербией и Косово. Также он проработал восемь лет в Совете Безопасности ООН, занимаясь вопросами, связанными с Северной Кореей и другими странами.Трамп подчеркнул, что Гренелл продолжит следовать политике "достижения мира через силу" и руководствоваться принципом "Америка прежде всего"."Поздравляю, Рик!" — резюмировал избранный президент.Как сообщало в начале декабря Рейтер со ссылкой на источники, Ричард Гренелл был автором одного из трех планов по урегулированию конфликта на Украине, которые оказались у Трампа.По данным агентства, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, и будущий президент прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам.

https://ria.ru/20241206/tramp-1987643112.html

https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html

венесуэла

сша

германия

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в мире, венесуэла, дональд трамп, сша, германия, оон, ричард гренелл