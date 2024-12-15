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Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям - РИА Новости, 15.12.2024
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02:58 15.12.2024 (обновлено: 08:29 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tramp-1989273706.html
Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям
Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям - РИА Новости, 15.12.2024
Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям
Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником по особым миссиям, говорится в обнародованном накануне... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:58
2024-12-15T08:29
в мире
венесуэла
дональд трамп
сша
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ричард гренелл
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником по особым миссиям, говорится в обнародованном накануне заявлении политика."Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряженных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.В предыдущей администрации Гренелл занимал посты посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки и специального посланника по переговорам между Сербией и Косово. Также он проработал восемь лет в Совете Безопасности ООН, занимаясь вопросами, связанными с Северной Кореей и другими странами.Трамп подчеркнул, что Гренелл продолжит следовать политике "достижения мира через силу" и руководствоваться принципом "Америка прежде всего"."Поздравляю, Рик!" — резюмировал избранный президент.Как сообщало в начале декабря Рейтер со ссылкой на источники, Ричард Гренелл был автором одного из трех планов по урегулированию конфликта на Украине, которые оказались у Трампа.По данным агентства, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, и будущий президент прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам.
https://ria.ru/20241206/tramp-1987643112.html
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в мире, венесуэла, дональд трамп, сша, германия, оон, ричард гренелл
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, США, Германия, ООН, Ричард Гренелл
Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям

Трамп назначил Ричарда Гренелла спецпосланником по особым миссиям

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником по особым миссиям, говорится в обнародованном накануне заявлении политика.
«
"Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряженных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
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В предыдущей администрации Гренелл занимал посты посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки и специального посланника по переговорам между Сербией и Косово. Также он проработал восемь лет в Совете Безопасности ООН, занимаясь вопросами, связанными с Северной Кореей и другими странами.
Трамп подчеркнул, что Гренелл продолжит следовать политике "достижения мира через силу" и руководствоваться принципом "Америка прежде всего".
"Поздравляю, Рик!" — резюмировал избранный президент.
Как сообщало в начале декабря Рейтер со ссылкой на источники, Ричард Гренелл был автором одного из трех планов по урегулированию конфликта на Украине, которые оказались у Трампа.
По данным агентства, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, и будущий президент прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам.
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