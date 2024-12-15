ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа
Телеканал ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Телеканал ABC News сообщил, что выплатит 15 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о клевете на избранного президента США Дональда Трампа.
В марте Трамп подал иск к ABC News, ведущий которого заявил, что политика признали виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя присяжные говорили лишь о сексуальных домогательствах.
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"ABC News согласился заплатить 15 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, чтобы урегулировать дело", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Газета New York Times отмечает, что ABC News должен в скором времени опубликовать заявление с выражением сожаления за слова своего ведущего о Трампе в марте.
В январе суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Трампа к выплате более 83,3 миллиона долларов по иску Кэрролл в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации. Экс-президент пытался добиться отсрочки выплаты, но в марте получил отказ. В апреле ему отказали в проведении нового процесса по делу.
Кэрролл утверждает, что Трамп якобы "в конце 1995 года — в начале 1996 года" изнасиловал ее в примерочной магазина в Нью-Йорке. Трамп это отрицает и настаивает, что никогда не встречал ее лично и считает дело против него "сумасшедшим".