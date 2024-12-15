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ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа - РИА Новости, 15.12.2024
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02:39 15.12.2024 (обновлено: 06:10 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tramp-1989273255.html
ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа
ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа - РИА Новости, 15.12.2024
ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа
Телеканал ABC News сообщил, что выплатит 15 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о клевете на избранного президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:39
2024-12-15T06:10
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Телеканал ABC News сообщил, что выплатит 15 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о клевете на избранного президента США Дональда Трампа. В марте Трамп подал иск к ABC News, ведущий которого заявил, что политика признали виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя присяжные говорили лишь о сексуальных домогательствах. "ABC News согласился заплатить 15 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, чтобы урегулировать дело", — говорится в сообщении на сайте телеканала.Газета New York Times отмечает, что ABC News должен в скором времени опубликовать заявление с выражением сожаления за слова своего ведущего о Трампе в марте.В январе суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Трампа к выплате более 83,3 миллиона долларов по иску Кэрролл в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации. Экс-президент пытался добиться отсрочки выплаты, но в марте получил отказ. В апреле ему отказали в проведении нового процесса по делу.Кэрролл утверждает, что Трамп якобы "в конце 1995 года — в начале 1996 года" изнасиловал ее в примерочной магазина в Нью-Йорке. Трамп это отрицает и настаивает, что никогда не встречал ее лично и считает дело против него "сумасшедшим".
https://ria.ru/20241213/opros-1989108043.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа

Телеканал ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Телеканал ABC News сообщил, что выплатит 15 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о клевете на избранного президента США Дональда Трампа.
В марте Трамп подал иск к ABC News, ведущий которого заявил, что политика признали виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя присяжные говорили лишь о сексуальных домогательствах.
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13 декабря, 17:17
"ABC News согласился заплатить 15 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, чтобы урегулировать дело", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Газета New York Times отмечает, что ABC News должен в скором времени опубликовать заявление с выражением сожаления за слова своего ведущего о Трампе в марте.
В январе суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Трампа к выплате более 83,3 миллиона долларов по иску Кэрролл в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации. Экс-президент пытался добиться отсрочки выплаты, но в марте получил отказ. В апреле ему отказали в проведении нового процесса по делу.
Кэрролл утверждает, что Трамп якобы "в конце 1995 года — в начале 1996 года" изнасиловал ее в примерочной магазина в Нью-Йорке. Трамп это отрицает и настаивает, что никогда не встречал ее лично и считает дело против него "сумасшедшим".
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В миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
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