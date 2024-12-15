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В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле - РИА Новости, 15.12.2024
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09:21 15.12.2024 (обновлено: 09:22 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/telo-1989285108.html
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле - РИА Новости, 15.12.2024
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:21
2024-12-15T09:22
происшествия
магадан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 15 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале. "15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы (трассы "Колыма" - ред.) к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания, который доставлен в медицинское учреждение с признаками обморожения. Старшим следователем Хасынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240422/mashina-1941537010.html
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происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле

В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле на трассе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.
"15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы (трассы "Колыма" - ред.) к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания, который доставлен в медицинское учреждение с признаками обморожения. Старшим следователем Хасынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют", - говорится в сообщении.
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