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В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле - РИА Новости, 15.12.2024
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:21
2024-12-15T09:21
2024-12-15T09:22
происшествия
магадан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 15 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале. "15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы (трассы "Колыма" - ред.) к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания, который доставлен в медицинское учреждение с признаками обморожения. Старшим следователем Хасынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240422/mashina-1941537010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле
В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле на трассе