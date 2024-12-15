https://ria.ru/20241215/telo-1989285108.html

В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле

В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле - РИА Новости, 15.12.2024

В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:21

2024-12-15T09:21

2024-12-15T09:22

происшествия

магадан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 15 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела женщины и мужчины без сознания с признаками обморожения в автомобиле на автодороге под Магаданом, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале. "15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы (трассы "Колыма" - ред.) к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания, который доставлен в медицинское учреждение с признаками обморожения. Старшим следователем Хасынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240422/mashina-1941537010.html

магадан

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)