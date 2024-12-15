https://ria.ru/20241215/tbilisi-1989348258.html

В Тбилиси завершилась акция протеста у парламента Грузии

В Тбилиси завершилась акция протеста у парламента Грузии - РИА Новости, 15.12.2024

В Тбилиси завершилась акция протеста у парламента Грузии

Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась у парламента, она прошла без происшествий, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:52

2024-12-15T23:52

2024-12-15T23:52

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Очередная акция протеста против приостановки властями Грузии переговоров с ЕС завершилась у парламента, она прошла без происшествий, передаёт корреспондент РИА Новости. Участники акции провели несколько часов перед парламентом на перекрытом ими проспекте Руставели, но сейчас расходятся. Это был уже 18 вечер протестов, в последние дни участников акций стало меньше, а сами они заканчиваются раньше, так как в Тбилиси стоит минусовая температура. Полиция активных действий не предпринимает. В субботу в здании парламента Грузии на проспекте Руставели прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html

https://ria.ru/20241129/es-1986480119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024