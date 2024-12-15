https://ria.ru/20241215/taurus-1989329247.html

Партия Шольца исключает поставки Taurus Киеву в предвыборной программе

Партия Шольца исключает поставки Taurus Киеву в предвыборной программе - РИА Новости, 15.12.2024

Партия Шольца исключает поставки Taurus Киеву в предвыборной программе

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца исключила поставку ракет Taurus Украине в черновике своей предвыборной программы, сообщила... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:07

2024-12-15T19:07

2024-12-15T21:22

украина

олаф шольц

германия

в мире

россия

фридрих мерц

кристиан линднер

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца исключила поставку ракет Taurus Украине в черновике своей предвыборной программы, сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на документ."Мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов бундесвера", — говорится в материале.Согласно проекту, Германия и НАТО не должны становиться участниками конфликта на Украине.Как отмечается, партия в целях защиты Украины и "обеспечения мира в Европе" выступает за обучение украинских военных и поставку ВСУ оружия и техники с осмотрительностью и чувством меры. Также СДПГ выражает свою приверженность дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева."Украина должна иметь возможность на равных вести возможные переговоры с Россией", — подчеркивается в документе.Шольц неоднократно отмечал, что Германия не будет поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.Глава Христианско-демократического союза и главный конкурент в борьбе за пост канцлера Фридрих Мерц заявил, что в случае победы выдвинет Москве "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае он обещал поставить Киеву Taurus. Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к оппоненту с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью ФРГ через подобные ультиматумы.Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля будущего года. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию Шольца правительство покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы Минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

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https://ria.ru/20241211/ukraina-1988625745.html

https://ria.ru/20241205/sholts-1987436097.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, олаф шольц, германия, в мире, россия, фридрих мерц, кристиан линднер, хдс/хсс, нато