https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989765799.html

Более 1,5 тысячи мероприятий прошло в Татарстане в рамках Года семьи

Более 1,5 тысячи мероприятий прошло в Татарстане в рамках Года семьи - РИА Новости, 17.12.2024

Более 1,5 тысячи мероприятий прошло в Татарстане в рамках Года семьи

Более 1,5 тысячи различных мероприятий прошло в Татарстане в рамках Года семьи, это позволило укрепить традиционные семейные ценности и заложить новые традиции, РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-15T14:44

2024-12-15T14:44

2024-12-17T18:26

республика татарстан

сабинский район

буинск

татнефть

камаз (завод)

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи различных мероприятий прошло в Татарстане в рамках Года семьи, это позволило укрепить традиционные семейные ценности и заложить новые традиции, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова."Мероприятий было достаточно большое количество - более 1,5 тысячи. Это мастер-классы, тренинги, лекции, книжные марафоны, спортивные семейные старты, концерты, экскурсии и многое другое. Прежде всего, я бы отметила информационную поддержку - был запущен республиканский сайт, посвященный Году семьи, где можно найти информацию обо всех мерах поддержки для разных категорий семей, а также о мероприятиях и конкурсах, связанных с этим годом", - сказала РИА Новости Зарипова.По словам министра, Татарстан всегда придерживался тренда на сохранение семейных ценностей. И в Год семьи в республике постарались выстроить приоритеты по обеспечению духовного и материального благополучия семьи, укрепить традиционные ценности.Одним из главных достижений этого года Зарипова назвала то, что на государственном уровне все чаще стали говорить не только о необходимости помощи семьям финансовыми мерами, но и о самих традиционных семейных ценностях, важности их сохранения."Мы больше говорим сегодня о семейных праздниках, семейном отдыхе, многие государственные программы становятся семейно ориентированными. И в Конституции появилось теперь положение о приоритете семьи в Российской Федерации", - отметила она.Также министр выделила "Большие семейные выходные", которые прошли в каждом муниципальном районе Татарстана с мая по сентябрь. В них приняли участие более 62 тысяч человек, жители республики стали не просто зрителями, а настоящими участниками различных событий. Было проведено более 1 тысячи различных активностей для детей и их родителей - семейные спортивные эстафеты, семейные пикники, праздник "Алые паруса семьи", регистрация брака в национальных костюмах, чествование семейных трудовых династий, пешеходные экскурсии, семейная рыбалка, семейные походы в музей и многое другое.Например, в Балтасинком районе состоялся этнокультурный фестиваль "Шушма моннары" в целях воспитания уважения к национальным традициям и бережного отношения к родному языку и культуре. В Нурлате организовали семейный велопробег, направленный на пропаганду здорового образа жизни и сплочение семьи. В Сабинском районе прошел "Бал влюбленных", в Буинске - парад детских колясок, в Нижнекамск в честь Дня отца провели спортивное мероприятие для отцов и сыновей. Состоялся республиканский фестиваль родословной "Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез", в котором приняли участие 157 династий со всей республики."Какие-то из этих мероприятий, я уверена, заложили основу для новых добрых семейных традиций", - подчеркнула министр.Также важным направлением в этом году, по ее мнению, стало очень активное участие предприятий в реализации семейной политики. Сегодня работодатели говорят не просто о привлечении кадров - вопросах заработной платы, создания достойных условий труда, безопасности, но и очень серьезно подходят к внедрению корпоративного демографического стандарта, принятого на уровне Российской Федерации."В республике немало предприятий, причем, не только таких флагманов промышленности, как "Татнефть", "КамАЗ", но и небольших, которые активно поддерживают свои семьи. Например, выделяют денежные средства при бракосочетании или рождении детей, дарят подарки к Новому году, помогают собирать детей в школу к 1 сентября и так далее", - уточнила она, добавив, что в этом году в Татарстан впервые объявлен конкурс на лучшую корпоративную практику поддержки семьи, на который уже заявились 44 предприятия.

https://ria.ru/20241214/gaz-1989434924.html

https://ria.ru/20241214/tatarstan-1989449615.html

https://ria.ru/20241213/minnikhanov-1989047051.html

сабинский район

буинск

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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сабинский район, буинск, татнефть, камаз (завод), нижнекамск, республика татарстан (татарстан)