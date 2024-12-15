https://ria.ru/20241215/tashkent-1989282533.html

Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега

Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега - РИА Новости, 15.12.2024

Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега

Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:31

2024-12-15T08:31

2024-12-15T08:31

самарканд

москва

ташкент

уральские авиалинии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек - РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports" в Telegram-канале. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва - Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент", - говорится в сообщении, размещенном Uzbekistan Airports. В Самарканде идет сильный ливневый снег, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Самолёт произвел посадку в аэропорту столицы Узбекистана в 9.17 (7.17 мск) в штатном режиме, добавили в Uzbekistan Airports. В настоящее время экипаж лайнера ожидает улучшения погоды в Самарканде.

https://ria.ru/20241207/ssha-1987846904.html

https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html

самарканд

москва

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самарканд, москва, ташкент, уральские авиалинии, в мире