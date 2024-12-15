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Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега - РИА Новости, 15.12.2024
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08:31 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/tashkent-1989282533.html
Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега
Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега - РИА Новости, 15.12.2024
Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега
Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:31
2024-12-15T08:31
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ТАШКЕНТ, 15 дек - РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports" в Telegram-канале. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва - Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент", - говорится в сообщении, размещенном Uzbekistan Airports. В Самарканде идет сильный ливневый снег, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Самолёт произвел посадку в аэропорту столицы Узбекистана в 9.17 (7.17 мск) в штатном режиме, добавили в Uzbekistan Airports. В настоящее время экипаж лайнера ожидает улучшения погоды в Самарканде.
https://ria.ru/20241207/ssha-1987846904.html
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самарканд, москва, ташкент, уральские авиалинии, в мире
Самарканд, Москва, Ташкент, Уральские авиалинии, В мире
Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за сильного снега

Самолет "Уральских авиалиний" из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за снега

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 15 дек - РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Самарканд был перенаправлен в Ташкент из-за низкой видимости и сильного снега в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО "Uzbekistan Airports" в Telegram-канале.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва - Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент", - говорится в сообщении, размещенном Uzbekistan Airports.
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