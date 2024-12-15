https://ria.ru/20241215/tanker-1989320495.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера

Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:17

2024-12-15T17:17

2024-12-15T17:19

происшествия

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

керченский пролив

россия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html

анапа

черное море

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, керченский пролив, россия, алексей кузнецов