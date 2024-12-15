https://ria.ru/20241215/tanker-1989320495.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:17
2024-12-15T17:17
2024-12-15T17:19
происшествия
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
керченский пролив
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html
анапа
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, керченский пролив, россия, алексей кузнецов
Происшествия, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море, Керченский пролив, Россия, Алексей Кузнецов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
Минздрав: двое пострадавших при крушении танкера находятся в тяжелом состоянии