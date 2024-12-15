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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024
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17:17 15.12.2024 (обновлено: 17:19 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tanker-1989320495.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости, 15.12.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:17
2024-12-15T17:19
происшествия
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
керченский пролив
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html
анапа
черное море
керченский пролив
россия
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происшествия, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море, керченский пролив, россия, алексей кузнецов
Происшествия, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море, Керченский пролив, Россия, Алексей Кузнецов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера

Минздрав: двое пострадавших при крушении танкера находятся в тяжелом состоянии

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
От уточнил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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ПроисшествияАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливеЧерное мореКерченский проливРоссияАлексей Кузнецов
 
 
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