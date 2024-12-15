https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html

При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков

При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков - РИА Новости, 15.12.2024

При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков

Один из эвакуированных с танкера "Волгонефть-212" моряков погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:39

2024-12-15T14:39

2024-12-15T15:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

керчь

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

южная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Один из эвакуированных с танкера "Волгонефть-212" моряков погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале."С танкера "Волгонефть-212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", — уточнили в ведомстве.Сегодня танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html

https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html

россия

керченский пролив

керчь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура