https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html
При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков
При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков - РИА Новости, 15.12.2024
При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков
Один из эвакуированных с танкера "Волгонефть-212" моряков погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:39
2024-12-15T14:39
2024-12-15T15:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
керчь
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
южная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Один из эвакуированных с танкера "Волгонефть-212" моряков погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале."С танкера "Волгонефть-212" эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", — уточнили в ведомстве.Сегодня танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Керчь, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Южная транспортная прокуратура
При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков
МЧС: с танкера "Волгонефть-212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб