https://ria.ru/20241215/tank-1989280209.html

Российский танк ушел от роя дронов ВСУ

Российский танк ушел от роя дронов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024

Российский танк ушел от роя дронов ВСУ

Рой дронов ВСУ атаковал танк группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи на краснолиманском участке фронта, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:34

2024-12-15T07:34

2024-12-15T07:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540054_0:178:3025:1879_1920x0_80_0_0_0bbae2a421de841c9828a815b40b07a6.jpg

ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Рой дронов ВСУ атаковал танк группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи на краснолиманском участке фронта, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-ой общевойсковой армии с позывным "Модный". Атака дронов на российский танк попала на видео. "Выезжали на прямую наводку, двигались по маршруту строго. Доехали до сил ВСУ, произвели девять выстрелов из танка. Первый раз увидел, что такое рой, рой дронов-камикадзе, я имею ввиду. По нам ударили 13 дронов... Нам очень повезло, что у нас была резина – мангал, обшитый резиной, также был РЭБ", - рассказал командир. Он уточнил, что РЭБ особо не помог, так как его снесло практически сразу минометным выстрелом. "Одна полька (польский миномет – ред.) ударила, получается, нам почти в заднюю часть, с чего у нас началось возгорание... Девять выстрелов произвели и по команде возвращаться назад – вернулись, танк немножко горел, но ничего страшного, мы все это уже, когда были в более безопасной зоне, потушили танк и приехали на место дислокации", - рассказал "Модный".

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины