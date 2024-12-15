Российский танк ушел от роя дронов ВСУ
Российский танк ушел от роя дронов ВСУ на Краснолиманском участке фронта
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Рой дронов ВСУ атаковал танк группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи на краснолиманском участке фронта, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-ой общевойсковой армии с позывным "Модный".
Атака дронов на российский танк попала на видео.
"Выезжали на прямую наводку, двигались по маршруту строго. Доехали до сил ВСУ, произвели девять выстрелов из танка. Первый раз увидел, что такое рой, рой дронов-камикадзе, я имею ввиду. По нам ударили 13 дронов... Нам очень повезло, что у нас была резина – мангал, обшитый резиной, также был РЭБ", - рассказал командир.
Он уточнил, что РЭБ особо не помог, так как его снесло практически сразу минометным выстрелом.
"Одна полька (польский миномет – ред.) ударила, получается, нам почти в заднюю часть, с чего у нас началось возгорание... Девять выстрелов произвели и по команде возвращаться назад – вернулись, танк немножко горел, но ничего страшного, мы все это уже, когда были в более безопасной зоне, потушили танк и приехали на место дислокации", - рассказал "Модный".