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Российский танк ушел от роя дронов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/tank-1989280209.html
Российский танк ушел от роя дронов ВСУ
Российский танк ушел от роя дронов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Российский танк ушел от роя дронов ВСУ
Рой дронов ВСУ атаковал танк группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи на краснолиманском участке фронта, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:34
2024-12-15T07:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Рой дронов ВСУ атаковал танк группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи на краснолиманском участке фронта, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-ой общевойсковой армии с позывным "Модный". Атака дронов на российский танк попала на видео. "Выезжали на прямую наводку, двигались по маршруту строго. Доехали до сил ВСУ, произвели девять выстрелов из танка. Первый раз увидел, что такое рой, рой дронов-камикадзе, я имею ввиду. По нам ударили 13 дронов... Нам очень повезло, что у нас была резина – мангал, обшитый резиной, также был РЭБ", - рассказал командир. Он уточнил, что РЭБ особо не помог, так как его снесло практически сразу минометным выстрелом. "Одна полька (польский миномет – ред.) ударила, получается, нам почти в заднюю часть, с чего у нас началось возгорание... Девять выстрелов произвели и по команде возвращаться назад – вернулись, танк немножко горел, но ничего страшного, мы все это уже, когда были в более безопасной зоне, потушили танк и приехали на место дислокации", - рассказал "Модный".
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276629.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский танк ушел от роя дронов ВСУ

Российский танк ушел от роя дронов ВСУ на Краснолиманском участке фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Рой дронов ВСУ атаковал танк группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи на краснолиманском участке фронта, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-ой общевойсковой армии с позывным "Модный".
Атака дронов на российский танк попала на видео.
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"Выезжали на прямую наводку, двигались по маршруту строго. Доехали до сил ВСУ, произвели девять выстрелов из танка. Первый раз увидел, что такое рой, рой дронов-камикадзе, я имею ввиду. По нам ударили 13 дронов... Нам очень повезло, что у нас была резина – мангал, обшитый резиной, также был РЭБ", - рассказал командир.
Он уточнил, что РЭБ особо не помог, так как его снесло практически сразу минометным выстрелом.
"Одна полька (польский миномет – ред.) ударила, получается, нам почти в заднюю часть, с чего у нас началось возгорание... Девять выстрелов произвели и по команде возвращаться назад – вернулись, танк немножко горел, но ничего страшного, мы все это уже, когда были в более безопасной зоне, потушили танк и приехали на место дислокации", - рассказал "Модный".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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