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В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера - РИА Новости, 15.12.2024
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12:50 15.12.2024 (обновлено: 15:05 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/sudno-1989298158.html
В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера
В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера - РИА Новости, 15.12.2024
В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера
Грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе, экипаж танкера запросил помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:50
2024-12-15T15:05
происшествия
керченский пролив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе, экипаж танкера запросил помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма в Telegram-канале."Ми-8 МЧС России со спасателями "КРЫМ-СПАС" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива", — уточнили в ведомстве.Также к судну из близлежащей бухты Камыш-Бурун в Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.Информация о танкере "Волгонефть-212", терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила сегодня утром. Из-за сложных погодных условий, сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи балов судно получило повреждения и запросило помощь.На борту находится экипаж из 13 человек. Информация о разливе нефтепродуктов уточняется, сообщили в ведомстве.Кроме того, еще один танкер "Волганефть-239" получил повреждение в Керченском проливе. На его борту находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Отмечается, что в готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. На его базе организовали работу постоянно действующего оперативного штаба.Помимо этого, всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20241214/sudno-1989234704.html
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керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Керченский пролив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера

Грузовое судно с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе, экипаж танкера запросил помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма в Telegram-канале.
"Ми-8 МЧС России со спасателями "КРЫМ-СПАС" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива", — уточнили в ведомстве.
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Также к судну из близлежащей бухты Камыш-Бурун в Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.
Информация о танкере "Волгонефть-212", терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила сегодня утром. Из-за сложных погодных условий, сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи балов судно получило повреждения и запросило помощь.
На борту находится экипаж из 13 человек. Информация о разливе нефтепродуктов уточняется, сообщили в ведомстве.
Кроме того, еще один танкер "Волганефть-239" получил повреждение в Керченском проливе. На его борту находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Отмечается, что в готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. На его базе организовали работу постоянно действующего оперативного штаба.
Помимо этого, всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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