https://ria.ru/20241215/sudno-1989298158.html

В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера

В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера - РИА Новости, 15.12.2024

В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера

Грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе, экипаж танкера запросил помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:50

2024-12-15T12:50

2024-12-15T15:05

происшествия

керченский пролив

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе, экипаж танкера запросил помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма в Telegram-канале."Ми-8 МЧС России со спасателями "КРЫМ-СПАС" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива", — уточнили в ведомстве.Также к судну из близлежащей бухты Камыш-Бурун в Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.Информация о танкере "Волгонефть-212", терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила сегодня утром. Из-за сложных погодных условий, сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи балов судно получило повреждения и запросило помощь.На борту находится экипаж из 13 человек. Информация о разливе нефтепродуктов уточняется, сообщили в ведомстве.Кроме того, еще один танкер "Волганефть-239" получил повреждение в Керченском проливе. На его борту находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Отмечается, что в готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. На его базе организовали работу постоянно действующего оперативного штаба.Помимо этого, всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20241214/sudno-1989234704.html

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керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш