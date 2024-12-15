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Лондон установил контакт с вооруженной оппозицией в Сирии, заявил Лэмми

Лондон установил контакт с вооруженной оппозицией в Сирии, заявил Лэмми - РИА Новости, 15.12.2024

Лондон установил контакт с вооруженной оппозицией в Сирии, заявил Лэмми

Великобритания установила дипломатический контакт с вооруженной оппозицией, пришедшей к власти в Сирии, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T21:16

2024-12-15T21:16

2024-12-15T21:16

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Великобритания установила дипломатический контакт с вооруженной оппозицией, пришедшей к власти в Сирии, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми. "Хайат тахрир аш-Шам" остается запрещенной организацией, но мы можем поддерживать дипломатический контакт, и, как и следовало ожидать, у нас есть дипломатический контакт", - заявил Лэмми, слова которого приводит телеканал Sky News. Министр добавил, что Лондон хотел бы, чтобы Сирией управляло "представительное" и "инклюзивное" правительство. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

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