https://ria.ru/20241215/siriya-1989274209.html

Курды опасаются повторения ливийского сценария в Сирии

Курды опасаются повторения ливийского сценария в Сирии - РИА Новости, 15.12.2024

Курды опасаются повторения ливийского сценария в Сирии

Курдская автономная администрация опасается повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T03:22

2024-12-15T03:22

2024-12-15T03:52

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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация опасается повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил (SDF) на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад. "У них (сил, входящих в вооруженную оппозицию. – Прим. ред.) есть разногласия по тому, какой должна быть новая система управления в Сирии. Мы повторим ливийский сценарий", — сказал Ахмад. По словам представителя SDF, группировка "Хайат тахрир аш-Шам" управляет политическим процессом в Дамаске с помощью переходного правительства, сформированного на три месяца. При этом ряд военизированных сил договорились свергнуть режим, но не достигли общего соглашение о том, каким будет будущее политическое управление. Курдские формирования SDF после начала конфликта в САР в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал. Их поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии. Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241214/bezhentsy-1989226691.html

https://ria.ru/20241213/kurdy-1989098767.html

https://ria.ru/20241213/kurdy-1989028507.html

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в мире, сирия, дамаск (город), сша, башар асад, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон