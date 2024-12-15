Курды опасаются повторения ливийского сценария в Сирии
Представитель SDF заявил о том, что курды боятся повторения ливийского сценария
© AP Photo / Syrian Democratic ForcesБойцы СДС в Табке, Сирия
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Бойцы СДС в Табке, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация опасается повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил (SDF) на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад.
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"У них (сил, входящих в вооруженную оппозицию. – Прим. ред.) есть разногласия по тому, какой должна быть новая система управления в Сирии. Мы повторим ливийский сценарий", — сказал Ахмад.
По словам представителя SDF, группировка "Хайат тахрир аш-Шам" управляет политическим процессом в Дамаске с помощью переходного правительства, сформированного на три месяца. При этом ряд военизированных сил договорились свергнуть режим, но не достигли общего соглашение о том, каким будет будущее политическое управление.
Курдские формирования SDF после начала конфликта в САР в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал. Их поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
Смена власти в Сирии
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
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Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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