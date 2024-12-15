https://ria.ru/20241215/shkoly-1989339928.html

В школах в Калининградской области ввели свободное посещение

В школах в Калининградской области ввели свободное посещение - РИА Новости, 15.12.2024

В школах в Калининградской области ввели свободное посещение

Свободное посещение введено в школах Калининградской области из-за штормового ветра, который ожидается в регионе 16 декабря, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:02

2024-12-15T22:02

2024-12-15T22:02

калининградская область

алексей беспрозванных

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Свободное посещение введено в школах Калининградской области из-за штормового ветра, который ожидается в регионе 16 декабря, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Друзья, завтра утром ожидаем сильный шторм. По данным МЧС - до 25-29 метров в секунду. Это потенциально опасно для каждого, кто будет находиться на улице в момент шторма. Без надобности, прошу, не выходите на улицу. Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что если ситуация ночью ухудшится, то утром все образовательные учреждения переведут на дистанционное обучение. "Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Прошу всех быть осторожными!" - добавил Беспрозванных. Ранее ГУ МЧС региона объявило штормовое предупреждение 15 и 16 декабря. 16 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25-29 метров в секунду. По юго-востоку и югу Балтики - усиление западного, северо-западного ветра до 30-32 метров в секунду.

https://ria.ru/20241215/tashkent-1989282533.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество