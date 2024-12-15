Во Франции заявили о сотнях смертей из-за циклона "Шидо"
Префект Майотты: число погибших из-за циклона "Шидо" будет исчисляться сотнями
Циклон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Префект французского заморского департамента Майотта, на который обрушился циклон "Шидо", Франсуа-Ксавье Бьевиль считает, что число погибших в результате бедствия будет исчисляться "сотнями", а возможно, даже и "тысячами".
По его словам, общее число погибших будет очень сложно сосчитать, поскольку, традиции ислама, широко распространенного на Майотте, требуют, чтобы умерших хоронили "в течение суток".
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"Очень сложно сказать. Я думаю, что наверняка будет несколько сотен (погибших - ред.), возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам", - заявил чиновник в воскресенье в эфире регионального телеканала 1ère.
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел Франции, врио главы МВД Брюно Ретайо, как ожидается прибудет на Майотту в ближайший понедельник.
Ранее в воскресенье агентство Франс Пресс передавало, что число погибших на Майотте в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек.
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В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьёзно пострадала, повреждён аэропорт.
Метеорологическая служба Франции ранее сообщала о том, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. И.о. глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолет с гуманитарной помощью и военных специалистов.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
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