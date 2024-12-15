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Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14 - РИА Новости, 15.12.2024
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14:39 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/shido-1989307845.html
Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14
Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14 - РИА Новости, 15.12.2024
Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14
Число погибших во французском заморском департаменте Майотта в Индийском океане в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона "Шидо"... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:39
2024-12-15T14:39
в мире
франция
майотта
индийский океан
себастьян лекорню
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число погибших во французском заморском департаменте Майотта в Индийском океане в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьёзно пострадала, повреждён аэропорт, погибли два человека. "Циклон "Шидо" унес жизни по меньшей мере 14 человек на французской островной территории Майотта в Индийском океане", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности. Метеорологическая служба Франции ранее сообщала о том, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. И.о. глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолёт с гуманитарной помощью и военных специалистов. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
https://ria.ru/20241214/tsiklon-1989252661.html
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в мире, франция, майотта, индийский океан, себастьян лекорню
В мире, Франция, Майотта, Индийский океан, Себастьян Лекорню
Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14

AFP: число погибших из-за циклона Шидо во французском Майотте достигло 14

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число погибших во французском заморском департаменте Майотта в Индийском океане в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьёзно пострадала, повреждён аэропорт, погибли два человека.
Циклон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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"Циклон "Шидо" унес жизни по меньшей мере 14 человек на французской островной территории Майотта в Индийском океане", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности.
Метеорологическая служба Франции ранее сообщала о том, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. И.о. глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолёт с гуманитарной помощью и военных специалистов.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
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В миреФранцияМайоттаИндийский океанСебастьян Лекорню
 
 
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