https://ria.ru/20241215/shido-1989307845.html

Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14

Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14 - РИА Новости, 15.12.2024

Число погибших из-за циклона "Шидо" во Франции достигло 14

Число погибших во французском заморском департаменте Майотта в Индийском океане в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона "Шидо"... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:39

2024-12-15T14:39

2024-12-15T14:39

в мире

франция

майотта

индийский океан

себастьян лекорню

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число погибших во французском заморском департаменте Майотта в Индийском океане в результате обрушившегося на островную территорию тропического циклона "Шидо" достигло по меньшей мере 14 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. В субботу из-за циклона на Майотте объявили высочайший уровень погодной опасности и ввели полный локдаун для населения. Инфраструктура департамента серьёзно пострадала, повреждён аэропорт, погибли два человека. "Циклон "Шидо" унес жизни по меньшей мере 14 человек на французской островной территории Майотта в Индийском океане", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник в службе безопасности. Метеорологическая служба Франции ранее сообщала о том, что ураган стал самым сильным более чем за 90 лет. И.о. глав минобороны и МВД Себастьян Лекорню и Брюно Ретайо заявили, что Франция направит военный самолёт с гуманитарной помощью и военных специалистов. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

https://ria.ru/20241214/tsiklon-1989252661.html

https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html

франция

майотта

индийский океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, майотта, индийский океан, себастьян лекорню