https://ria.ru/20241215/sever-1989295079.html

Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ

Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024

Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщили в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:10

2024-12-15T12:10

2024-12-15T12:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщили в воскресной сводке Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Прилипка и Золочев Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины