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Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.12.2024 (обновлено: 12:33 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/sever-1989295079.html
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщили в воскресной сводке Минобороны... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:10
2024-12-15T12:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщили в воскресной сводке Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Прилипка и Золочев Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне ответственности группировки войск "Север"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщили в воскресной сводке Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Прилипка и Золочев Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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