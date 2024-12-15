https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html

"Хирургическая работа". Чем российские бойцы удивили ВСУ в Курской области

"Хирургическая работа". Чем российские бойцы удивили ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.12.2024

"Хирургическая работа". Чем российские бойцы удивили ВСУ в Курской области

Наступление российских войск продолжается. Одной из главных движущих сил в курском приграничье стали подразделения морской пехоты. О том, с чем сталкиваются... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:07

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Наступление российских войск продолжается. Одной из главных движущих сил в курском приграничье стали подразделения морской пехоты. О том, с чем сталкиваются бойцы группировки войск "Север", — в репортаже РИА Новости."С хирургической точностью""За два с половиной месяца с нашей последней встречи ситуация изменилась, — говорит мне знакомый офицер с позывным Ладья. — Противник ушел в глухую оборону, ни о каких попытках наступать речи не идет. Стараются использовать наши же приграничные опорники, чтобы как-то закрепиться. Конечно, контратаки на отдельных участках предпринимают, но они очень ограниченные и успеха не имеют".Тем не менее ВСУ всеми силами цепляются за этот участок фронта. И постоянно бросают сюда резервы."Вэсэушники насыщают свои порядки за счет переформированных батальонов из состава уже разбитых нами бригад, — объясняет морпех. — Идет упорное сражение, основная цель — перемолоть эти пока еще боеспособные соединения, после чего украинской армии придется очень несладко".В Киеве понимают всю серьезность положения. По словам Ладьи, на передний край заводят подразделения теробороны, попросту отправляя на смерть."Их задача — выявить наши огневые точки и помешать нам быстро занять позиции, чтобы уже у более подготовленных подразделений была возможность эти точки подавить и попробовать ударить во фланг наступающим частям", — говорит офицер.Для этого создано сразу несколько центров сил специальных операций ВСУ. Там и части, тренировавшиеся на Западе, и наемники."Недавно взяли в плен британца, — приводит пример Ладья. — По его словам, он был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже оттуда — в Курскую. Солдаты, которые сдались вместе с ним, сообщили, что среди них также были наемники из Скандинавских стран, предположительно, датчане. К сожалению, документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали, мы пока не обнаружили".Обычные вэсэушники признаются: за отступление им угрожают расстрелом."Они оказались между двух огней. С одной стороны — мы, с другой — их сослуживцы. Но мы движемся вперед. Кому-то, возможно, хотелось бы, чтобы это было быстрее, но здесь спешка чревата большими потерями. Тем более на оккупированной ВСУ территории остаются наши сограждане. А быстрое продвижение — это всегда массированный огневой налет и жертвы среди мирного населения, — объясняет офицер. — Тут надо действовать с хирургической точностью".Ключевая составляющаяПри столь аккуратной работе особую роль приобретает связь, позволяющая точно координировать действия.В числе тех, кто обеспечивает бесперебойный обмен данными, — боец с позывным Хитрый. Ему 24, на фронте он почти два года, из первых мобилизованных. После подготовки попал в воинскую часть, в которой служит до сих пор."Сразу заинтересовался связью — как это все работает, из чего состоит. Руководство узнало об этом и зачислило в соответствующее подразделение. Хотя на гражданке к технике особого отношения не имел, просто стало получаться", — объясняет он.Разбираться приходится во всем, ведь используют различную радиотехнику. В том числе и проверенные временем ТА-57."Проводные "тапики" до сих пор актуальны, так как самые надежные. Качество не страдает, но сложно работать из-за частых обрывов, — рассказывает Хитрый. — При артиллерийском обстреле осколками легко может перебить. И тут уже не важно, какая погода — грязь, дождь, снег — тебе просто необходимо восстановить связь. Да, для этого порой надо пройти весь кабель. Иногда это прогулка на несколько километров под огнем вражеской арты и БПЛА. Но иначе никак".Командир Хитрого с позывным Технарь добавляет: несмотря на надежность, сейчас "проводами" пользуются редко."Зачастую повреждения настолько маленькие, что визуально не заметить. Прозваниваем тестерами, меняем участок, — говорит он. — Паяем потом. У нас, конечно, есть запас кабелей, но, бывает, все закончилось, а связь все равно нужна. Если где-то обрыв, то мы всегда готовы. Буквально: старые сняли, новые поставили".Нюансы работыОсновная нагрузка, конечно, на рации. "Расстояния большие, все подразделения движутся, не натаскаешься этих проводов", — уточняет Технарь.Здесь тоже свои нюансы. Влияет погода и особенности ландшафта: бойцам есть с чем сравнить. И в Курской области своя специфика."Если с Работино в Запорожской области еще есть сходство, то от Херсонщины отличается сильно. Там пологий левый берег Днепра, поэтому было проще. А тут рельеф другой, местность холмистая, много оврагов — это необходимо учитывать. Но ничего, справляемся, находим решения. Играем настройками, скажем так".У связистов и множество других обязанностей. В частности, они отвечают за ретрансляторы."Обеспечиваем их бесперебойное питание: подбираются генераторы соответствующей мощности, которые нужно регулярно заправлять. Поэтому люди практически живут на этих вышках, оборудуют блиндажи, чтобы круглосуточно держать руку на пульсе. Это особый риск — вэсэушные операторы БПЛА прекрасно понимают, как это все устроено, — их связисты занимаются тем же. Поэтому надо быть максимально осторожными", — подчеркивает Хитрый.Бойцы понимают, что от их работы зависит судьба товарищей. Надежная связь — одна из главных составляющих успеха в тяжелом труде военных. Но все знают: самоотверженность приближает победу и возвращение домой.

https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, вооруженные силы украины, украина