https://ria.ru/20241215/sanitar-1989293482.html

В Волгоградской области возбудили дело против санитара, избившего пациента

В Волгоградской области возбудили дело против санитара, избившего пациента - РИА Новости, 15.12.2024

В Волгоградской области возбудили дело против санитара, избившего пациента

Уголовное дело возбудили против санитара психоневрологического интерната (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области, избившего до смерти пациента... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T11:46

2024-12-15T11:46

2024-12-15T11:46

происшествия

котовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против санитара психоневрологического интерната (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области, избившего до смерти пациента учреждения, сообщает в воскресенье следственное управление СКР по региону. Ранее в региональном комитете социальной защиты населения сообщали РИА Новости, что в ПНИ Котовского района началась проверка после смерти одного из пациентов, к гибели которого якобы причастен сотрудник учреждения, он отстранен от работы. По данным СК, пациент ПНИ с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где в четверг скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "По подозрению в совершении указанного преступления задержан младший медицинский работник специализированного медучреждения. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину.

https://ria.ru/20241210/bastrykin-1988306000.html

котовский район

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происшествия, котовский район, следственный комитет россии (ск рф)