"Скатертью дорога". На Западе резко отреагировали на слова Рютте о России
© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко осудили генерального секретаря НАТО Марка Рютте за призыв переключиться на мышление военного времени и увеличить оборонный бюджет для противостояния России.
"НАТО должна перейти к миролюбивому мышлению. НАТО была создана, чтобы гарантировать мир, поэтому делайте то, что вы должны делать, и прекратите разжигание войны", – написала Carine Knapen.
"Никому это не нужно. Единственные, кто хочет этого, это воинственно настроенные умственно отсталые люди. Остальная Европа этого совсем не желает. Не хочу защищать самую коррумпированную страну в мире, Украину", – высказался DMF.INC.
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"Никто не мешает Рютте отправиться на передовую, и остальных бюрократов ЕС он может забрать с собой. Скатертью дорога", – заявил Оwn rules.
"Прекратите войны, ребята, мы не за это платим", – посетовал Antho.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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