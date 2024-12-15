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"Скатертью дорога". На Западе резко отреагировали на слова Рютте о России - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/ryutte-1989293950.html
"Скатертью дорога". На Западе резко отреагировали на слова Рютте о России
"Скатертью дорога". На Западе резко отреагировали на слова Рютте о России - РИА Новости, 15.12.2024
"Скатертью дорога". На Западе резко отреагировали на слова Рютте о России
Пользователи соцсети Х резко осудили генерального секретаря НАТО Марка Рютте за призыв переключиться на мышление военного времени и увеличить оборонный бюджет... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:58
2024-12-15T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
марк рютте
нато
евросоюз
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко осудили генерального секретаря НАТО Марка Рютте за призыв переключиться на мышление военного времени и увеличить оборонный бюджет для противостояния России."НАТО должна перейти к миролюбивому мышлению. НАТО была создана, чтобы гарантировать мир, поэтому делайте то, что вы должны делать, и прекратите разжигание войны", – написала Carine Knapen."Самая большая угроза для Европы – это ЕС и НАТО. Я не никогда не буду сражаться на вашей стороне", – заявил Rob P."Никому это не нужно. Единственные, кто хочет этого, это воинственно настроенные умственно отсталые люди. Остальная Европа этого совсем не желает. Не хочу защищать самую коррумпированную страну в мире, Украину", – высказался DMF.INC."Никто не мешает Рютте отправиться на передовую, и остальных бюрократов ЕС он может забрать с собой. Скатертью дорога", – заявил Оwn rules."Прекратите войны, ребята, мы не за это платим", – посетовал Antho.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
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в мире, россия, москва, марк рютте, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз

"Скатертью дорога". На Западе резко отреагировали на слова Рютте о России

© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко осудили генерального секретаря НАТО Марка Рютте за призыв переключиться на мышление военного времени и увеличить оборонный бюджет для противостояния России.
"НАТО должна перейти к миролюбивому мышлению. НАТО была создана, чтобы гарантировать мир, поэтому делайте то, что вы должны делать, и прекратите разжигание войны", – написала Carine Knapen.
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"Самая большая угроза для Европы – это ЕС и НАТО. Я не никогда не буду сражаться на вашей стороне", – заявил Rob P.
"Никому это не нужно. Единственные, кто хочет этого, это воинственно настроенные умственно отсталые люди. Остальная Европа этого совсем не желает. Не хочу защищать самую коррумпированную страну в мире, Украину", – высказался DMF.INC.
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"Никто не мешает Рютте отправиться на передовую, и остальных бюрократов ЕС он может забрать с собой. Скатертью дорога", – заявил Оwn rules.
"Прекратите войны, ребята, мы не за это платим", – посетовал Antho.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
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