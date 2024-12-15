https://ria.ru/20241215/rossija-1989287989.html

В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию

В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию - РИА Новости, 15.12.2024

В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию

Многие жители Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности в стране и здравой миграционной политики, сказал в разговоре с РИА... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:10

2024-12-15T10:10

2024-12-15T15:02

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Многие жители Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности в стране и здравой миграционной политики, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Там (в России. — Прим. ред.) стабильность и есть работа — мы видим сейчас полную занятость в России, то есть любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная. Я вижу здесь много иностранных работников, но они все работают и как-то помогают обществу, а не просто ждут, что им оплатят проживание", — заявил он. Российскую миграционную политику Нимайер противопоставил европейской, отметив, что в Германию многие мигранты приезжают и не делают ничего на благо страны. "Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что российские власти к такому открыты, они сделали сравнительно легким переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране и так далее. Думаю, что это весьма привлекательно", — добавил он. При этом Нимайер полагает, что с российской стороны для привлечения мигрантов из Германии можно было бы снизить требования по владению русским языком. Сейчас иностранцам его нужно знать на достаточно хорошем уровне ради легального переезда и требование настолько тщательно его изучать оттолкнуло бы многих немцев, объяснил он. Нимайер добавил, что встретился с сенатором Олегом Головым и обсудил с ним заинтересованность жителей ФРГ в переезде в Россию.

https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, россия, европа, в мире