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В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию - РИА Новости, 15.12.2024
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10:10 15.12.2024 (обновлено: 15:02 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/rossija-1989287989.html
В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию
В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию - РИА Новости, 15.12.2024
В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию
Многие жители Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности в стране и здравой миграционной политики, сказал в разговоре с РИА... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:10
2024-12-15T15:02
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Многие жители Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности в стране и здравой миграционной политики, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Там (в России. — Прим. ред.) стабильность и есть работа — мы видим сейчас полную занятость в России, то есть любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная. Я вижу здесь много иностранных работников, но они все работают и как-то помогают обществу, а не просто ждут, что им оплатят проживание", — заявил он. Российскую миграционную политику Нимайер противопоставил европейской, отметив, что в Германию многие мигранты приезжают и не делают ничего на благо страны. "Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что российские власти к такому открыты, они сделали сравнительно легким переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране и так далее. Думаю, что это весьма привлекательно", — добавил он. При этом Нимайер полагает, что с российской стороны для привлечения мигрантов из Германии можно было бы снизить требования по владению русским языком. Сейчас иностранцам его нужно знать на достаточно хорошем уровне ради легального переезда и требование настолько тщательно его изучать оттолкнуло бы многих немцев, объяснил он. Нимайер добавил, что встретился с сенатором Олегом Головым и обсудил с ним заинтересованность жителей ФРГ в переезде в Россию.
https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html
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германия, россия, европа, в мире
Германия, Россия, Европа, В мире
В Германии рассказали, почему многие немцы хотят переехать в Россию

Политик Нимайер: многие немцы хотят уехать в Россию из-за стабильной экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТеатральная площадь в Мюнхене
Театральная площадь в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Театральная площадь в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Многие жители Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности в стране и здравой миграционной политики, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Там (в России. — Прим. ред.) стабильность и есть работа — мы видим сейчас полную занятость в России, то есть любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная. Я вижу здесь много иностранных работников, но они все работают и как-то помогают обществу, а не просто ждут, что им оплатят проживание", — заявил он.
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Российскую миграционную политику Нимайер противопоставил европейской, отметив, что в Германию многие мигранты приезжают и не делают ничего на благо страны.
"Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что российские власти к такому открыты, они сделали сравнительно легким переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране и так далее. Думаю, что это весьма привлекательно", — добавил он.
При этом Нимайер полагает, что с российской стороны для привлечения мигрантов из Германии можно было бы снизить требования по владению русским языком. Сейчас иностранцам его нужно знать на достаточно хорошем уровне ради легального переезда и требование настолько тщательно его изучать оттолкнуло бы многих немцев, объяснил он. Нимайер добавил, что встретился с сенатором Олегом Головым и обсудил с ним заинтересованность жителей ФРГ в переезде в Россию.
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