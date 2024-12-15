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В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.12.2024
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22:12 15.12.2024 (обновлено: 22:59 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/roman-1989340578.html
В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина
В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.12.2024
В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?", пишет издание The New York Times. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:12
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китай
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сша
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?", пишет издание The New York Times.&quot;Неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения, дает представление об образе мыслей господина Си, который готовится проверить приверженность (победившего на выборах в США. — Прим. ред.) Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с США&quot;, — говорится в материале.Как пишет газета, в ходе саммита БРИКС в Казани лидер КНР сослался на произведение, написанное во второй половине XIX века. Отмечается, что он прочитал книгу, еще будучи подростком. По наблюдениям авторов статьи, Си Цзиньпин часто обращается к историческим и литературным традициям России. Обозреватели считают, что отсылка к роману Николая Чернышевского говорит о намерении председателя КНР объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью. Отмечается, что китайского лидера привлек один из героев книги — Рахметов. Он в 16 лет восстает против своего властного отца, укрепляет тело тяжелым физическим трудом и переезжает в Санкт-Петербург, где его вербуют в подпольную группу и он перерождается в "необыкновенного человека" — окончательного революционера, говорится в публикации. Си был шокирован аскетическим образом жизни Рахметова, но счел его идеальным для закалки воли, подчеркивается в материале. Как пишут авторы, Си Цзиньпин однажды заявил, что следует примеру Рахметова: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом на улице под дождем и снегом.
https://ria.ru/20241117/kitay-1984210288.html
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китай, казань, сша, си цзиньпин, дональд трамп, брикс
Китай, Казань, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, БРИКС
В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина

NYT: источником вдохновения Си Цзиньпина стал роман Чернышевского "Что делать?"

© РИА Новости / Сергей ГунеевПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?", пишет издание The New York Times.
«

"Неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения, дает представление об образе мыслей господина Си, который готовится проверить приверженность (победившего на выборах в США. — Прим. ред.) Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с США", — говорится в материале.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Как пишет газета, в ходе саммита БРИКС в Казани лидер КНР сослался на произведение, написанное во второй половине XIX века. Отмечается, что он прочитал книгу, еще будучи подростком. По наблюдениям авторов статьи, Си Цзиньпин часто обращается к историческим и литературным традициям России. Обозреватели считают, что отсылка к роману Николая Чернышевского говорит о намерении председателя КНР объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью.
Отмечается, что китайского лидера привлек один из героев книги — Рахметов. Он в 16 лет восстает против своего властного отца, укрепляет тело тяжелым физическим трудом и переезжает в Санкт-Петербург, где его вербуют в подпольную группу и он перерождается в "необыкновенного человека" — окончательного революционера, говорится в публикации.
Си был шокирован аскетическим образом жизни Рахметова, но счел его идеальным для закалки воли, подчеркивается в материале.
Как пишут авторы, Си Цзиньпин однажды заявил, что следует примеру Рахметова: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом на улице под дождем и снегом.
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КитайКазаньСШАСи ЦзиньпинДональд ТрампБРИКС
 
 
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