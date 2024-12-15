https://ria.ru/20241215/roman-1989340578.html

В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина

В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.12.2024

В США назвали русский роман, вдохновивший Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?", пишет издание The New York Times. РИА Новости, 15.12.2024

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казань

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си цзиньпин

дональд трамп

брикс

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?", пишет издание The New York Times."Неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения, дает представление об образе мыслей господина Си, который готовится проверить приверженность (победившего на выборах в США. — Прим. ред.) Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с США", — говорится в материале.Как пишет газета, в ходе саммита БРИКС в Казани лидер КНР сослался на произведение, написанное во второй половине XIX века. Отмечается, что он прочитал книгу, еще будучи подростком. По наблюдениям авторов статьи, Си Цзиньпин часто обращается к историческим и литературным традициям России. Обозреватели считают, что отсылка к роману Николая Чернышевского говорит о намерении председателя КНР объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью. Отмечается, что китайского лидера привлек один из героев книги — Рахметов. Он в 16 лет восстает против своего властного отца, укрепляет тело тяжелым физическим трудом и переезжает в Санкт-Петербург, где его вербуют в подпольную группу и он перерождается в "необыкновенного человека" — окончательного революционера, говорится в публикации. Си был шокирован аскетическим образом жизни Рахметова, но счел его идеальным для закалки воли, подчеркивается в материале. Как пишут авторы, Си Цзиньпин однажды заявил, что следует примеру Рахметова: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом на улице под дождем и снегом.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984210288.html

https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html

китай

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, казань, сша, си цзиньпин, дональд трамп, брикс