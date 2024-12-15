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Рогов сообщил о случаях бегства украинских военных из Курахово
Рогов сообщил о случаях бегства украинских военных из Курахово - РИА Новости, 15.12.2024
Рогов сообщил о случаях бегства украинских военных из Курахово
В украинских войсках участились случаи бегства из города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:00
2024-12-15T17:00
2024-12-15T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. В украинских войсках участились случаи бегства из города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. Враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западную часть в район промзоны. "В рядах украинских боевиков участились случаи бегства, особенно насильно мобилизованных", - сказал Рогов. По его словам, бегут украинские военные в основном в сторону села Дачное, которое находится западнее Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов сообщил о случаях бегства украинских военных из Курахово
Рогов: в украинских войсках участились случаи бегства из Курахово