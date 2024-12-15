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СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян
СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян - РИА Новости, 15.12.2024
СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян
Около половины жителей России не собираются смотреть новогодние шоу по телевизору, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:33
2024-12-15T14:33
2024-12-15T14:33
общество
россия
новый год
superjob
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Около половины жителей России не собираются смотреть новогодние шоу по телевизору, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob."Только каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий (34%) включит трансляцию для фона, а 47% откажутся от просмотра программ", — говорится в материале.При этом отмечается, что женщины (38%) больше заинтересованы в фоновом просмотре музыкально-развлекательных шоу в ночь с 31 декабря на 1 января, чем мужчины (30%). Также подчеркивается, что телевизионные "огоньки" чаще смотрят люди старше 45 лет (43%) и те, у кого есть дети (41%).В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов предлагал ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20241214/novyy_god-1987386658.html
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общество, россия, новый год, superjob
Общество, Россия, Новый год, SuperJob
СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян
РБК: 47% опрошенных россиян не смотрят новогодние шоу