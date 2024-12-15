https://ria.ru/20241215/rbk-1989307496.html

СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян

СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян - РИА Новости, 15.12.2024

СМИ узнали о падении интереса к новогодним шоу среди россиян

Около половины жителей России не собираются смотреть новогодние шоу по телевизору, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:33

2024-12-15T14:33

2024-12-15T14:33

общество

россия

новый год

superjob

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764860065_0:138:2976:1811_1920x0_80_0_0_bfbe2f88965142a042ca7a262ab133d8.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Около половины жителей России не собираются смотреть новогодние шоу по телевизору, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob."Только каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий (34%) включит трансляцию для фона, а 47% откажутся от просмотра программ", — говорится в материале.При этом отмечается, что женщины (38%) больше заинтересованы в фоновом просмотре музыкально-развлекательных шоу в ночь с 31 декабря на 1 января, чем мужчины (30%). Также подчеркивается, что телевизионные "огоньки" чаще смотрят люди старше 45 лет (43%) и те, у кого есть дети (41%).В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов предлагал ограничить развлекательные передачи, конкурсы и шоу на период проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20241214/novyy_god-1987386658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новый год, superjob