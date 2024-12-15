https://ria.ru/20241215/rada-1989335058.html

В Раде поддержали украинцев, выступающих против сноса памятников

В Раде поддержали украинцев, выступающих против сноса памятников - РИА Новости, 15.12.2024

В Раде поддержали украинцев, выступающих против сноса памятников

Все больше людей на Украине поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране, заявил... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T20:33

2024-12-15T20:33

2024-12-15T20:34

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все больше людей на Украине поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране, заявил депутат Верховной рады Украины, руководитель парламентской группы партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко. "Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники (мореплавателю Христофору - ред.) Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас - тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", - заявил Бойко в размещенном в соцсети TikTok видео, которое публикует украинское издание "Страна.ua". Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241209/pamyatnik-1988282412.html

https://ria.ru/20241208/tank-pamyatnik-1988041565.html

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украина, россия, америка, юрий бойко, сергей лавров, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире