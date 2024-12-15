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Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион - РИА Новости, 15.12.2024
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22:27 15.12.2024 (обновлено: 22:49 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/putin-1989341592.html
Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион
Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион - РИА Новости, 15.12.2024
Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион
Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:27
2024-12-15T22:49
прямая линия с владимиром путиным
общество
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион, сообщает телеканал "Россия 24".По данным СМИ, общее число обращений по состоянию на вечер воскресенья составляет 1 015 829.Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — более 537 тысяч звонков и через СМС — 255 тысяч. Кроме того, 25 тысяч человек решили обратиться к президенту через официальное мобильное приложение, а на специальном сайте зарегистрировали почти 60 тысяч запросов. Как заявил в среду сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в обработке вопросов участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html
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прямая линия с владимиром путиным, общество, россия, владимир путин, технологии
Прямая линия с Владимиром Путиным, Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии
Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион

Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион, сообщает телеканал "Россия 24".
По данным СМИ, общее число обращений по состоянию на вечер воскресенья составляет 1 015 829.
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Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — более 537 тысяч звонков и через СМС — 255 тысяч. Кроме того, 25 тысяч человек решили обратиться к президенту через официальное мобильное приложение, а на специальном сайте зарегистрировали почти 60 тысяч запросов.
Как заявил в среду сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в обработке вопросов участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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