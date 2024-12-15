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Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
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15:56 15.12.2024 (обновлено: 15:59 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/putin-1989313239.html
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:56
2024-12-15T15:59
керченский пролив
политика
россия
владимир путин
виталий савельев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП."Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, "президент дал необходимые поручения по организации спасательных работ"."Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива", - отметил Песков.
https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html
керченский пролив
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керченский пролив, политика, россия, владимир путин, виталий савельев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, крушение двух танкеров в керченском проливе, александр куренков (мчс)
Керченский пролив, Политика, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Песков, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Александр Куренков (МЧС)
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе

Путин выслушал доклады Куренкова, Савельева и Козлова по ЧП в Керченском проливе

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП.
«
"Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, "президент дал необходимые поручения по организации спасательных работ".
"Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива", - отметил Песков.
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Керченский проливПолитикаРоссияВладимир ПутинВиталий СавельевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковКрушение двух танкеров в Керченском проливеАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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