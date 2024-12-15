Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Минобороны
Путин на неделе проведет коллегию Минобороны и встретится с паралимпийцами
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет заседание коллегии Минобороны, а также встретится с российскими паралимпийцами, которые завоевали награды на играх в Париже, и примет участие в заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России.
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"На неделе Путин проведет коллегию Минобороны", - говорится в программе "Москва.Кремль.Путин", фрагменты которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Кроме того, сообщается, что в президентском плане на ближайшую неделю есть заседание Госсовета по вопросам поддержки семей.
"Также Путин, как и обещал недавно, встретится с паралимпийцами", - отмечается в программе.
О еще одном мероприятии главы государства, запланированном на эту неделю, ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг 19 декабря состоится прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией - программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.
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