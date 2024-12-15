https://ria.ru/20241215/putin-1989306070.html

Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Минобороны

Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Минобороны - РИА Новости, 15.12.2024

Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на неделе проведет заседание коллегии Минобороны, а также встретится с российскими паралимпийцами, которые завоевали награды на... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:23

2024-12-15T14:23

2024-12-15T14:23

россия

париж

владимир путин

павел зарубин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе проведет заседание коллегии Минобороны, а также встретится с российскими паралимпийцами, которые завоевали награды на играх в Париже, и примет участие в заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России. "На неделе Путин проведет коллегию Минобороны", - говорится в программе "Москва.Кремль.Путин", фрагменты которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Кроме того, сообщается, что в президентском плане на ближайшую неделю есть заседание Госсовета по вопросам поддержки семей. "Также Путин, как и обещал недавно, встретится с паралимпийцами", - отмечается в программе. О еще одном мероприятии главы государства, запланированном на эту неделю, ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг 19 декабря состоится прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией - программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

https://rsport.ria.ru/20241018/pkr-1978778068.html

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, париж, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков