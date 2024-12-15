https://ria.ru/20241215/putin-1989298419.html
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих - РИА Новости, 15.12.2024
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих
Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:53
2024-12-15T12:53
2024-12-15T12:54
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения. Ранее на этой неделе Путин лично вручил Героям России медали "Золотая Звезда", церемония прошла в Кремле 9 декабря, в День героев Отечества. Кадры общения Путина с военнослужащими опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Куда ни приеду, как ни общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: "Есть вопросы?" - "Никак нет". Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся!" - сказал Путин в ходе неформального общения с награжденными героями после официальной церемонии в Кремле.
https://ria.ru/20241209/putin-1988167915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих
Путин, общаясь с героями СВО, пообещал заниматься решением проблем военных
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.
Ранее на этой неделе Путин
лично вручил Героям России
медали "Золотая Звезда", церемония прошла в Кремле 9 декабря, в День героев Отечества. Кадры общения Путина с военнослужащими опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин
.
"Куда ни приеду, как ни общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: "Есть вопросы?" - "Никак нет". Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся!" - сказал Путин в ходе неформального общения с награжденными героями после официальной церемонии в Кремле.