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Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 15.12.2024 (обновлено: 12:54 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/putin-1989298419.html
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих - РИА Новости, 15.12.2024
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих
Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:53
2024-12-15T12:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения. Ранее на этой неделе Путин лично вручил Героям России медали "Золотая Звезда", церемония прошла в Кремле 9 декабря, в День героев Отечества. Кадры общения Путина с военнослужащими опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Куда ни приеду, как ни общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: "Есть вопросы?" - "Никак нет". Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся!" - сказал Путин в ходе неформального общения с награжденными героями после официальной церемонии в Кремле.
https://ria.ru/20241209/putin-1988167915.html
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих

Путин, общаясь с героями СВО, пообещал заниматься решением проблем военных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.
Ранее на этой неделе Путин лично вручил Героям России медали "Золотая Звезда", церемония прошла в Кремле 9 декабря, в День героев Отечества. Кадры общения Путина с военнослужащими опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Куда ни приеду, как ни общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: "Есть вопросы?" - "Никак нет". Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся!" - сказал Путин в ходе неформального общения с награжденными героями после официальной церемонии в Кремле.
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества
9 декабря, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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