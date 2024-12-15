https://ria.ru/20241215/putin-1989298419.html

Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих

Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих - РИА Новости, 15.12.2024

Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих

Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:53

2024-12-15T12:53

2024-12-15T12:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда", отметил, что власти РФ будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения. Ранее на этой неделе Путин лично вручил Героям России медали "Золотая Звезда", церемония прошла в Кремле 9 декабря, в День героев Отечества. Кадры общения Путина с военнослужащими опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Куда ни приеду, как ни общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: "Есть вопросы?" - "Никак нет". Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся!" - сказал Путин в ходе неформального общения с награжденными героями после официальной церемонии в Кремле.

https://ria.ru/20241209/putin-1988167915.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, павел зарубин