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Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации - РИА Новости, 15.12.2024
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15:37 15.12.2024 (обновлено: 17:35 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pushkov-1989312322.html
Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации
Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации - РИА Новости, 15.12.2024
Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации
Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, заявил сенатор Алексей РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:37
2024-12-15T17:35
в мире
грузия
саломе зурабишвили
алексей пушков
михаил кавелашвили
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, заявил сенатор Алексей Пушков. "Но у Зурабишвили есть и политическая цель. Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов - только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестает быть президентом страны. Она надеется, что попытки властей снять ее с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. При этом Зурабишвили заявляла, что не уйдет с президентского поста. Она утверждает, что при якобы "нелегитимном парламенте" не может быть легитимных президентских выборов. Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, алексей пушков, михаил кавелашвили, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Алексей Пушков, Михаил Кавелашвили, Протесты в Грузии — 2024
Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации

Сенатор Пушков: Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию

© AP Photo / Mindaugas KulbisСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Но у Зурабишвили есть и политическая цель. Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов - только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестает быть президентом страны. Она надеется, что попытки властей снять ее с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. При этом Зурабишвили заявляла, что не уйдет с президентского поста. Она утверждает, что при якобы "нелегитимном парламенте" не может быть легитимных президентских выборов. Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
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