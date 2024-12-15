https://ria.ru/20241215/pushkino-1989294695.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:04

2024-12-15T12:04

2024-12-15T14:14

специальная военная операция на украине

россия

пушкино

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" сообщила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.Сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая в том числе отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

пушкино

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пушкино, донецкая народная республика