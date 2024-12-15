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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 15.12.2024 (обновлено: 14:14 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pushkino-1989294695.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:04
2024-12-15T14:14
специальная военная операция на украине
россия
пушкино
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" сообщила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.Сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая в том числе отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
пушкино
донецкая народная республика
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россия, пушкино, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пушкино, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Пушкино в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино в ДНР
Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Веселый Гай в ДНР
Южная группировка войск освободила село Весёлый Гай в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Веселый Гай в ДНР
Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" сообщила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.
Сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая в том числе отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПушкиноДонецкая Народная Республика
 
 
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