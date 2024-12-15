ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино в ДНР
Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Веселый Гай в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Веселый Гай в ДНР
Сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая в том числе отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
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