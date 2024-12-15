https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333583.html

Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ

Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024

Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ

Не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024

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2024-12-15T20:15

2024-12-15T20:22

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке, заявил глава республики Денис Пушилин. "Бои продолжаются в самом Курахово, и мы видим, что противника остается совсем немного в процентном соотношении... Противник по сути остается в жилой застройке. Процентов двадцать, не более", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241215/pushilin-1989311432.html

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курахово

донецкая народная республика

донбасс

россия

украина

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курахово, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, украина