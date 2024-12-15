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Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 15.12.2024 (обновлено: 20:22 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333583.html
Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ
Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ
Не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:15
2024-12-15T20:22
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке, заявил глава республики Денис Пушилин. "Бои продолжаются в самом Курахово, и мы видим, что противника остается совсем немного в процентном соотношении... Противник по сути остается в жилой застройке. Процентов двадцать, не более", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241215/pushilin-1989311432.html
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курахово
донецкая народная республика
донбасс
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курахово, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ

Пушилин: не более 20% территории Курахово остается под контролем ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ, которые пытаются удержаться в жилой застройке, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Бои продолжаются в самом Курахово, и мы видим, что противника остается совсем немного в процентном соотношении... Противник по сути остается в жилой застройке. Процентов двадцать, не более", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске
Вчера, 15:26
По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"
Вчера, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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