https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333331.html

Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"

Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане" - РИА Новости, 15.12.2024

Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"

Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T20:12

2024-12-15T20:12

2024-12-15T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

денис пушилин

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В населенном пункте Анновка (образовался - ред.) карман такой своеобразный. Там увидели запертыми порядка 200 боевиков, и, конечно, ничем хорошим там для них ситуация не завершится", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в воскресенье председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, попала в полное окружение южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курахово, денис пушилин, владимир рогов, вооруженные силы украины