https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333331.html
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане" - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"
Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:12
2024-12-15T20:12
2024-12-15T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
денис пушилин
владимир рогов
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В населенном пункте Анновка (образовался - ред.) карман такой своеобразный. Там увидели запертыми порядка 200 боевиков, и, конечно, ничем хорошим там для них ситуация не завершится", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в воскресенье председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, попала в полное окружение южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, курахово, денис пушилин, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"
Пушилин: около 200 боевиков ВСУ заперты в "кармане" у населенного пункта Анновка