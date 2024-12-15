Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане" - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 15.12.2024 (обновлено: 20:20 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333331.html
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане" - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"
Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:12
2024-12-15T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
денис пушилин
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В населенном пункте Анновка (образовался - ред.) карман такой своеобразный. Там увидели запертыми порядка 200 боевиков, и, конечно, ничем хорошим там для них ситуация не завершится", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в воскресенье председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, попала в полное окружение южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курахово, денис пушилин, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в "кармане"

Пушилин: около 200 боевиков ВСУ заперты в "кармане" у населенного пункта Анновка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Около 200 боевиков ВСУ оказались заперты в своеобразном "кармане", который образовался у населенного пункта Анновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В населенном пункте Анновка (образовался - ред.) карман такой своеобразный. Там увидели запертыми порядка 200 боевиков, и, конечно, ничем хорошим там для них ситуация не завершится", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в воскресенье председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, попала в полное окружение южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДенис ПушилинВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала