https://ria.ru/20241215/pushilin-1989311432.html

Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске

Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске - РИА Новости, 15.12.2024

Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске

Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем Вооруженных сил России, но ожесточенные бои продолжаются, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:26

2024-12-15T15:26

2024-12-15T17:40

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем Вооруженных сил России, но ожесточенные бои продолжаются, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Продвигаются наши подразделения и на данный момент можем говорить, что все высотные здания сейчас за подразделениями Вооруженных сил РФ. Но опять же, бои достаточно ожесточенные там, потому что противник имеет еще возможность перебрасывать туда резервы", - ответил Пушилин РИА Новости на вопрос о ситуации в Дзержинске.

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина