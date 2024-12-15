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Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 15.12.2024 (обновлено: 17:40 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pushilin-1989311432.html
Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске
Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске
Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем Вооруженных сил России, но ожесточенные бои продолжаются, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:26
2024-12-15T17:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем Вооруженных сил России, но ожесточенные бои продолжаются, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Продвигаются наши подразделения и на данный момент можем говорить, что все высотные здания сейчас за подразделениями Вооруженных сил РФ. Но опять же, бои достаточно ожесточенные там, потому что противник имеет еще возможность перебрасывать туда резервы", - ответил Пушилин РИА Новости на вопрос о ситуации в Дзержинске.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276255.html
россия
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина
Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске

Пушилин: почти все высотные здания в Дзержинске под контролем ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем Вооруженных сил России, но ожесточенные бои продолжаются, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Продвигаются наши подразделения и на данный момент можем говорить, что все высотные здания сейчас за подразделениями Вооруженных сил РФ. Но опять же, бои достаточно ожесточенные там, потому что противник имеет еще возможность перебрасывать туда резервы", - ответил Пушилин РИА Новости на вопрос о ситуации в Дзержинске.
Военнослужащий Вооруженных сил в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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