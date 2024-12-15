https://ria.ru/20241215/pushilin-1989276751.html
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово
Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:22
2024-12-15T05:22
2024-12-15T08:12
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово", — сообщил Пушилин.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html
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курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово
Пушилин: темпы по освобождению Курахово растут