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Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 15.12.2024 (обновлено: 08:12 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pushilin-1989276751.html
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово - РИА Новости, 15.12.2024
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово
Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:22
2024-12-15T08:12
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.&quot;В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово&quot;, — сообщил Пушилин.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово

Пушилин: темпы по освобождению Курахово растут

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«

Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово", — сообщил Пушилин.

Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
04:25
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.
Командир батальона о прорыве обороны противника в Курахово - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
Вчера, 19:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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