https://ria.ru/20241215/pushilin-1989276751.html

Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово

Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово - РИА Новости, 15.12.2024

Пушилин рассказал о темпах освобождения Курахово

Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:22

2024-12-15T05:22

2024-12-15T08:12

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988565085_136:93:1267:729_1920x0_80_0_0_1639cbb6ed9ee873b481907c4cc477c4.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."В Курахово бои проходят непосредственно в самом Курахово и продвигаются улица за улицей. Темп в последние дни наращивается по освобождению самого Курахово", — сообщил Пушилин.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины