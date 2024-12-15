https://ria.ru/20241215/pulkovo-1989307664.html

В "Пулково" опровергли сообщения о том, что люди шли пешком до терминала

В "Пулково" опровергли сообщения о том, что люди шли пешком до терминала - РИА Новости, 15.12.2024

В "Пулково" опровергли сообщения о том, что люди шли пешком до терминала

В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы пассажиры одного из рейсов... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:37

2024-12-15T14:37

2024-12-15T14:37

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. В компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") опровергли сообщения о том, что якобы пассажиры одного из рейсов вынуждены были идти пешком от самолета до терминала. Ранее в ряде СМИ появилась информации о том, что в аэропорту "Пулково" из-за сильного снегопада самолет не смог припарковаться у рукава. Одна из пассажирок рассказала, что якобы людям пришлось идти с чемоданами по сугробам до терминала. Как пояснили в управляющей компании аэропорта "Пулково", согласно процедурам, когда самолет летит внутренним рейсом в аэропорт, а затем вылетает международным рейсом, для обслуживания пассажиров внутреннего рейса используется автотрап, а международного — телескопический трап. "Поэтому пассажиров этого рейса снимали самоходным трапом и возили на автобусах в зал прибытия. Пешком в терминал никто не ходил. В таких случаях, автобус на стоянке воздушного судна, оборудованной телетрапом, устанавливают у носа самолета и пассажиры к нему проходят самостоятельно", - сообщили РИА Новости в управляющей компании. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает, что в настоящее время аэропорт "Пулково" обеспечивает обслуживание рейсов в сложных погодных условиях. В Петербурге продолжается сильный снег. В аэропорту для обеспечения безопасности полётов проводятся противообледенительная обработка самолётов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи.

https://ria.ru/20241211/nauka-1988337445.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, пулково (аэропорт)