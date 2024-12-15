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В Германии раскрыли, чего Украина готова лишиться ради Запада - РИА Новости, 15.12.2024
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03:35 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/prodazha-1989274539.html
В Германии раскрыли, чего Украина готова лишиться ради Запада
В Германии раскрыли, чего Украина готова лишиться ради Запада - РИА Новости, 15.12.2024
В Германии раскрыли, чего Украина готова лишиться ради Запада
Украинское правительство помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы страны, сообщает немецкая газета Junge Welt. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T03:35
2024-12-15T03:35
экономика
германия
украина
майк помпео
владимир зеленский
сша
денис шмыгаль
страна.ua
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинское правительство помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы страны, сообщает немецкая газета Junge Welt."Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам", — говорится в материале.Украинские сырьевые компании, отмечает автор, находятся под угрозой из-за возможной конфискации активов, что приведет к падению цен на них и возможности выкупа западными фондами."В том, что фактическая конфискация пакетов акций приводит к резкому падению их стоимости и тем самым открывает потенциальным инвесторам перспективу для покупки по бросовым ценам, заключается очевидная издевка и цель этой акции. Кстати, генеральным директором американской компании Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами намерена поглотить компанию мобильной связи "Киевстар", является бывший министр обороны США Майк Помпео", —заключил он.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что на Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам.Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".
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экономика, германия, украина, майк помпео, владимир зеленский, сша, денис шмыгаль, страна.ua, blackrock
Экономика, Германия, Украина, Майк Помпео, Владимир Зеленский, США, Денис Шмыгаль, Страна.ua, BlackRock
В Германии раскрыли, чего Украина готова лишиться ради Запада

JW: правительство Украины продает основные активы западным фондам

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинское правительство помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы страны, сообщает немецкая газета Junge Welt.
«
"Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам", — говорится в материале.
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Вчера, 14:16
Украинские сырьевые компании, отмечает автор, находятся под угрозой из-за возможной конфискации активов, что приведет к падению цен на них и возможности выкупа западными фондами.
"В том, что фактическая конфискация пакетов акций приводит к резкому падению их стоимости и тем самым открывает потенциальным инвесторам перспективу для покупки по бросовым ценам, заключается очевидная издевка и цель этой акции. Кстати, генеральным директором американской компании Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами намерена поглотить компанию мобильной связи "Киевстар", является бывший министр обороны США Майк Помпео", —заключил он.
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Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском
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ЭкономикаГерманияУкраинаМайк ПомпеоВладимир ЗеленскийСШАДенис ШмыгальСтрана.uaBlackRock
 
 
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