Приморец, поджегший банк, стал жертвой "вербовщиков" с Украины
Приморец, поджегший банк в Большом Камне, стал жертвой вербовщиков с Украины
© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСудостроительный комплекс "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Судостроительный комплекс "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Житель Приморья, который поджег банк и ряд других объектов в Большом Камне, пошел на преступление из-за "телефонных вербовщиков" с Украины, которые, представившись сотрудниками банка, обещали списать ему часть долга, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
В субботу в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный поджег здание администрации Большого Камня, банкомат и автопарк спасателей. На видео в Telegram-каналах виден огонь в отделении "Сбера", также очевидцы сняли пожар в гараже, охвативший машину спасателей. Вечером в субботу краевая полиция сообщила о задержании подозреваемого — ранее судимого 23-летнего жителя города Арсеньева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Установлено, что житель стал очередной жертвой телефонных вербовщиков, действующих по заказу врагов с территории Украины. Ему позвонили, представились сотрудниками банка и предложили за выполнение "задания" списать сумму долга по кредитам", — говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
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