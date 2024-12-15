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Приморец, поджегший банк, стал жертвой "вербовщиков" с Украины - РИА Новости, 15.12.2024
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05:35 15.12.2024 (обновлено: 06:57 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/primore-1989277030.html
Приморец, поджегший банк, стал жертвой "вербовщиков" с Украины
Приморец, поджегший банк, стал жертвой "вербовщиков" с Украины - РИА Новости, 15.12.2024
Приморец, поджегший банк, стал жертвой "вербовщиков" с Украины
Житель Приморья, который поджег банк и ряд других объектов в Большом Камне, пошел на преступление из-за "телефонных вербовщиков" с Украины, которые,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:35
2024-12-15T06:57
украина
большой камень
приморский край
сбер
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Житель Приморья, который поджег банк и ряд других объектов в Большом Камне, пошел на преступление из-за "телефонных вербовщиков" с Украины, которые, представившись сотрудниками банка, обещали списать ему часть долга, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края. В субботу в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный поджег здание администрации Большого Камня, банкомат и автопарк спасателей. На видео в Telegram-каналах виден огонь в отделении "Сбера", также очевидцы сняли пожар в гараже, охвативший машину спасателей. Вечером в субботу краевая полиция сообщила о задержании подозреваемого — ранее судимого 23-летнего жителя города Арсеньева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Установлено, что житель стал очередной жертвой телефонных вербовщиков, действующих по заказу врагов с территории Украины. Ему позвонили, представились сотрудниками банка и предложили за выполнение "задания" списать сумму долга по кредитам", — говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
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украина, большой камень, приморский край, сбер, происшествия
Украина, Большой Камень, Приморский край, Сбер, Происшествия
Приморец, поджегший банк, стал жертвой "вербовщиков" с Украины

Приморец, поджегший банк в Большом Камне, стал жертвой вербовщиков с Украины

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСудостроительный комплекс "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Судостроительный комплекс Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Судостроительный комплекс "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Житель Приморья, который поджег банк и ряд других объектов в Большом Камне, пошел на преступление из-за "телефонных вербовщиков" с Украины, которые, представившись сотрудниками банка, обещали списать ему часть долга, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
В субботу в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный поджег здание администрации Большого Камня, банкомат и автопарк спасателей. На видео в Telegram-каналах виден огонь в отделении "Сбера", также очевидцы сняли пожар в гараже, охвативший машину спасателей. Вечером в субботу краевая полиция сообщила о задержании подозреваемого — ранее судимого 23-летнего жителя города Арсеньева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Установлено, что житель стал очередной жертвой телефонных вербовщиков, действующих по заказу врагов с территории Украины. Ему позвонили, представились сотрудниками банка и предложили за выполнение "задания" списать сумму долга по кредитам", — говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
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