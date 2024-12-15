https://ria.ru/20241215/peterburg-1989292814.html

В Петербурге избили фельдшера скорой

В Петербурге избили фельдшера скорой - РИА Новости, 15.12.2024

В Петербурге избили фельдшера скорой

Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T11:37

2024-12-15T11:37

2024-12-15T11:37

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в субботу утром в полицию Пушкинского района из медучреждения поступила телефонограмма о том, что туда доставлена фельдшер скорой помощи, которая, по ее словам, была избита неизвестным мужчиной на Красноборской улице в поселке Шушары. "Полицейскими установлено, что 14 декабря около двух часов ночи фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов в дом 72 по Красноборской улице... где на нее напал неизвестный. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали там, доставив в отдел для разбирательства, 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главном управлении МВД.

https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988647930.html

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санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург