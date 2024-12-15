https://ria.ru/20241215/peterburg-1989292814.html
В Петербурге избили фельдшера скорой
В Петербурге избили фельдшера скорой - РИА Новости, 15.12.2024
В Петербурге избили фельдшера скорой
Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T11:37
2024-12-15T11:37
2024-12-15T11:37
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в субботу утром в полицию Пушкинского района из медучреждения поступила телефонограмма о том, что туда доставлена фельдшер скорой помощи, которая, по ее словам, была избита неизвестным мужчиной на Красноборской улице в поселке Шушары. "Полицейскими установлено, что 14 декабря около двух часов ночи фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов в дом 72 по Красноборской улице... где на нее напал неизвестный. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали там, доставив в отдел для разбирательства, 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главном управлении МВД.
https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988647930.html
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санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Санкт-Петербург
В Петербурге избили фельдшера скорой
В Петербурге работник центра психологической поддержки избил фельдшера скорой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости.
Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу утром в полицию Пушкинского района из медучреждения поступила телефонограмма о том, что туда доставлена фельдшер скорой помощи, которая, по ее словам, была избита неизвестным мужчиной на Красноборской улице в поселке Шушары.
"Полицейскими установлено, что 14 декабря около двух часов ночи фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов в дом 72 по Красноборской улице... где на нее напал неизвестный. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали там, доставив в отдел для разбирательства, 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главном управлении МВД.